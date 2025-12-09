Atribuirea locurilor de parcare de reședință în Craiova începe pe 16 decembrie 2025

Primăria Municipiului Craiova anunță începerea procedurii oficiale de atribuire a locurilor de parcare de reședință marcate și numerotate, în conformitate cu Regulamentul adoptat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 419/2025. Demersul, mult așteptat de locuitorii orașului, va fi derulat începând cu 16 decembrie 2025, exclusiv prin intermediul platformei online dedicate: parcari.primariacraiova.ro.

Până la data de 31 decembrie 2025, persoanele fizice și juridice interesate pot depune cererile împreună cu documentele necesare, urmând ca, după procesul de verificare și validare, să fie emise autorizațiile de parcare. În situațiile în care pentru același loc există mai multe solicitări eligibile, procedura va continua prin licitații publice, data acestora fiind anunțată ulterior de municipalitate.

Depunerea cererilor – doar online, într-un interval strict stabilit

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să își creeze și valideze un cont pe platforma electronică. Cererile pot fi depuse în intervalul 16–31 decembrie 2025, împreună cu documentele justificative.

După verificare, vor rămâne în competiție doar dosarele considerate eligibile. Ulterior vor avea loc:

etapa de atribuire directă, dacă numărul solicitărilor este mai mic sau egal cu numărul locurilor disponibile;

etapa de licitație, dacă solicitările depășesc capacitatea parcajului din zona respectivă.

Documente necesare pentru obținerea locului de parcare

Solicitanții trebuie să încarce în platformă, în format electronic, următoarele documente obligatorii:

act de identitate (C.I./B.I.) / CUI (persoane juridice),

document ce dovedește domiciliul, reședința, sediul social sau dreptul de folosință asupra unui imobil,

documente ce atestă dreptul de utilizare a autovehiculului,

certificatul de înmatriculare,

cartea de identitate a vehiculului.

Pentru locurile destinate persoanelor cu dizabilități, sunt necesare suplimentar:

certificatul de încadrare în grad de handicap,

cardul-legitimație pentru parcare.

Acestea se trimit exclusiv online, prin aceeași platformă.

Criterii de eligibilitate – condiții obligatorii pentru emiterea autorizației

Pentru a obține locul de parcare, solicitanții trebuie să îndeplinească toate criteriile de eligibilitate prevăzute de regulament:

Să dețină un autovehicul încadrat în categoriile M1 sau N1.

Să aibă rol fiscal deschis la Direcția Impozite și Taxe Craiova.

Să nu aibă datorii la bugetul local.

Să solicite un singur loc de parcare pentru fiecare unitate locativă.

Dacă numărul locurilor rămase este mai mare decât numărul de cereri, se poate solicita atribuire pentru un al doilea loc, cererile fiind procesate în ordinea depunerii.

Cum se atribuie locurile de parcare: atribuirea directă sau licitația

Modalitățile de atribuire prevăzute sunt:

Atribuire directă se aplică atunci când numărul de solicitări dintr-o zonă este mai mic sau egal cu numărul locurilor libere disponibile.

Licitație. Este organizată atunci când există mai mulți solicitanți eligibili decât locuri disponibile.

Prețul final al taxei anuale va rezulta din procedura de licitație, pornind de la tarifele minime stabilite pe zone.

Prioritizarea persoanelor cu dizabilități

Persoanele care dețin certificat de handicap beneficiază de:

prioritate în repartizarea unui loc de parcare de reședință,

gratuitate conform legislației în vigoare.

Taxele anuale pentru parcarea de reședință – diferențiate pe zone

Taxa anuală de utilizare a locului de parcare atribuit prin licitație va porni de la următoarele valori minime:

Persoane fizice

Zona 0: 250 lei/an

Zona 1: 200 lei/an

Zona 2: 170 lei/an

Persoane juridice

Zona 0: 500 lei/an

Zona 1: 400 lei/an

Zona 2: 340 lei/an

Tariful final va rezulta în urma licitației publice, acolo unde este cazul.

Regulamentul complet – disponibil pe site-ul Primăriei Craiova

Regulamentul privind aplicarea taxei pentru parcarea autovehiculelor pe domeniul public/privat, aprobat prin HCL 419/2025, poate fi consultat integral pe site-ul Primăriei Craiova, în secțiunea „Consiliul Local – Hotărâri Consiliul Local”.

Municipalitatea subliniază că procedura care începe pe 16 decembrie 2025 vizează strict locurile de parcare de reședință marcate și numerotate, acestea fiind singurele amplasamente incluse în etapa actuală.

