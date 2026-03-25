miercuri, 25 martie, 2026
„Omul dintre lumi": eveniment dedicat lui Basarab Nicolescu la Craiova

„Omul dintre lumi”: eveniment dedicat lui Basarab Nicolescu la Craiova

De Mariana BUTNARIU

Muzeul Cărții și Exilului Românesc organizează joi, 26 martie, de la ora 18:00, în cadrul Atelierelor Exilului, evenimentul „Omul dintre lumi: Basarab Nicolescu și aventura cunoașterii”, dedicat uneia dintre cele mai complexe personalități ale culturii românești.

Manifestarea marchează împlinirea a 84 de ani de la nașterea savantului.

O personalitate a exilului și a cunoașterii

Evenimentul va include o sesiune de comunicări care va aborda multiplele dimensiuni ale lui Basarab Nicolescu: fizician, filosof, eseist, scriitor și gânditor profund marcat de experiența exilului.

Considerat o figură marcantă a exilului românesc postbelic, acesta a reușit să îmbine știința, literatura și reflecția filosofică, anticipând direcții inovatoare de cercetare și dezvoltând conceptul de transdisciplinaritate.

Invitați și dezbateri

La eveniment vor lua cuvântul:

  • Lucian Dindirică
  • Radu Constantinescu
  • Petrișor Militaru
  • Gabriel Nedelea
  • Cristina Gelep

Moderatorul întâlnirii va fi Lucian Dindirică, președintele Consiliului Științific al muzeului.

Cine este Basarab Nicolescu

Născut pe 25 martie 1942, la Ploiești, Basarab Nicolescu este fizician, filosof și eseist, stabilit în Franța încă din 1968.

A studiat la Universitatea din București și și-a continuat formarea la Universitatea „Pierre și Marie Curie” din Paris, unde a obținut titlul de doctor de stat. De-a lungul carierei, a contribuit la promovarea culturii românești în exil și a pus bazele epistemologice ale transdisciplinarității, oferind o viziune integratoare asupra cunoașterii.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

