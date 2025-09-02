32.9 C
Craiova
marți, 2 septembrie, 2025
Gorj: Biciclist lovit de mașină, la Bâlteni

De Daniela Moise
Polițiști din cadrul Poliției Oraşului Rovinari au fost sesizaţi luni, prin apel 112, de un bărbat, de 24 de ani, din județul Dolj, cu privire la faptul că pe DN 66, în comuna Bâlteni, sat Peșteana Jiu, s-a produs un accident rutier.

Un bărbat, de 31 de ani, din comuna Aninoasa, sat Costești, în timp ce se deplasa pe bicicletă, pe DN 66 Peșteana Jiu, din direcția orașului Turceni către Rovinari, la schimbarea direcției de mers către stânga, ar fi fost acroșat de un autoturism, condus de un tânăr, de 19 ani, din Craiova, care se deplasa în aceeași direcție de mers.

În urma impactului a rezultat rănirea biciclistului. Acesta a fost transportat la Spitalul Orășenesc Rovinari, în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate.

Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.

În cauză s-a întocmit dosar penal, pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă.

