50 de persoane evacuate după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat într-un giratoriu

50 de persoane au fost evacuate din locuințe, marți, după ce o cisternă încărcată cu 19.000 de litri de gaz metan s-a răsturnată în sensul giratoriu din localitatea vasluiană Simila, către centura Bârladului.

Autocisterna era condusă de un cetăţean din Republica Moldova care a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad.



„Detașamentul de pompieri Bârlad a fost solicitat să intervină la un accident rutier produs în localitatea Simila, comuna Zorleni unde o autocisternă s-a răsturnat. În urma evenimentului au existat scăpări de gaze pe la o supapă.

Șoferul autocisternei a fost preluat de către echipajul de prim-ajutor SMURD conștient si cooperant și transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri și tratament de specialitate. Până în momentul de față au fost evacuate în jur de 50 de persoane pe o rază de aproximativ 800 de metri.

O femeie în vârstă de 92 de ani, imobilizată la pat, a fost transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Bârlad. Misiunea este în dinamică, forțele de intervenție se află încă la locul evenimentului“, a transmis ISU Vaslui.



Traficul în zonă a fost blocat, circulația fiind deviată pe rute ocolitoare.



Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor producerii accidentului.

Citește și: Administratorul unui centru recreațional, reținut după ce un copil de doi ani s-a înecat într-un iaz ornamental