Administratorul unui centru recreațional, reținut după ce un copil de doi ani s-a înecat într-un iaz ornamental

O femeie de 33 de ani, administrator al unui centru educaţional din Timişoara, unde un copil de un an şi opt luni a murit înecat într-un iaz ornamental, a fost reţinută pentru 24 de ore. Ea este acuzată de ucidere din culpă.

„În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, a fost reţinută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educaţional, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Timiş.

Femeia a fost dusă în arestul poliţiei şi în continuare poliţiştii fac cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii acestui incident.

Cum s-a produs tragedia

Luni, un copil de un an şi opt luni a fost găsit înecat într-un iaz ornamental. El se afla la un centru educaţional din Timişoara, care se află lângă un restaurant. Conducerea restaurantului a permis celor din centrul educaţional să folosească curtea. Acolo sunt un iaz ornamental, tobogane și leagăne pentru copii, unde cei mici erau duși zilnic, centrul neavând un loc de joacă propriu.

Luni, pe când trebuia să supravegheze 11 copii care se jucau în grădina restaurantului din vecinătatea creșei, care le-a pus la dispoziție spațiul verde, educatoarea a mers să-și facă o cafea și i-a lăsat pe cei mici cu o îngrijitoare.

Când i-au încolonat pe copii să-i readucă în creșă, angajatele și-au dat seama că lipsesc o fetiță și un băiețel. Pe micuța de 1 an și câteva luni au găsit-o plângând în dreptul porții, iar pe băiețel înecat în lacul artificial.

„Un băiețel care fusese scos pentru recreere într-un spațiu din proximitatea grădiniței împreună cu ceilalți copii, iar după un timp, personalul grădiniței a constatat lipsa acestuia. Din nefericire, în urma manevrelor efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul copilului”, a transmis IPJ Timiș.

Centrul funcționa fără autorizație de creșă

Centrul la care era adus băiețelul de un an și opt luni nu este considerat, din punct de vedere legal, o instituție de învățământ, însă are un program similar unei creșe.

Conform descrierii de pe propriul site, acest loc funcționează ca și un centru educațional. Părinții își pot lăsa copiii de la 8 dimineața până seara la 18.00. Adică la fel ca într-o creșă normală.

„Acestea nu sunt unități de învățământ și ele nu pot fi denumite creșe. Pur și simplu sunt niște cluburi care oferă servicii recreative. Ele nu figurează în rețeaua unităților de învățământ. Insistăm asupra faptului ca în aceste cluburi care nu au statutul unei creșe sau grădinițe, părinții, înainte de a-și duce copilul, ar trebui să fie foarte bine informați“, a informat Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș.

Toți angajații clubului sunt audiați în dosarul penal deschis de polițiști pentru ucidere din culpă.

