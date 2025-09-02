Un șofer începător a intrat cu autoturismul într-o casă

Un tânăr de 18 ani a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-o casă, marţi, în jurul orei 13.00, la ieşirea din Reşiţa, spre Văliug.

Un tânăr de 18 ani, posesor de permis de conducere din luna mai, aflat la volanul unui autoturism BMW, într-o curbă a pierdut controlul asupra direcției de mers și a intrat într-o casă.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, poliţiştii au stabilit că, în timp ce un tânăr de 18 ani conducea autoturismul pe strada Minda, din direcţia Reşiţa către localitatea Văliug, la ieşirea din municipiu, într-o curbă uşoară la stânga, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, intrând cu autoturismul şi avariile zidul unui imobil situat pe sensul său de mers”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

În urma accidentului nu au fost persoane rănite.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest şi drugtest, ambele rezultate fiind negative.

Autoturismul avariat a fost tractat de la fața locului.

Cercetările continuă în acest caz pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

