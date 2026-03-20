APIA avertizează fermierii: arderea miriștilor și a vegetației este interzisă

În contextul creșterii numărului de incendii de vegetație uscată la nivel național, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) atrage atenția fermierilor asupra interdicției stricte privind arderea miriștilor și a vegetației de pe pajiștile permanente.

Toți beneficiarii de sprijin financiar acordat de APIA, fie sub formă de plăți directe, fie prin programe de dezvoltare rurală, sunt obligați să respecte normele de condiționalitate, în special standardele GAEC 3 și GAEC 10.

Acestea prevăd interzicerea arderii miriștilor, a resturilor vegetale și a vegetației de pe pajiști, cu excepția unor situații justificate din motive fitosanitare.

Respectarea acestor reguli contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la menținerea nivelului de materie organică din sol, esențial pentru sănătatea terenurilor agricole.

Standardul GAEC 3 se aplică tuturor fermierilor care exploatează terenuri arabile, aceștia neavând voie să ardă resturi vegetale precum paie, coceni sau tulpini rămase după recoltare.

În același timp, standardul GAEC 10 vizează toate pajiștile permanente din România, incluzând vegetația uscată, resturile după pășunat sau fân, dar și plantele invazive.

Pentru a întări controalele, APIA a încheiat un protocol de colaborare cu Garda Națională de Mediu și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în vederea monitorizării respectării acestor reguli și prevenirii incendiilor.

Autoritățile vor desfășura acțiuni comune de informare și control, inclusiv în zonele protejate Natura 2000.

În cazul în care o suprafață agricolă este afectată de incendii din cauze necunoscute, fermierii trebuie să prezinte documente justificative de la ISU sau Poliție pentru a evita sancțiunile.

Nerespectarea acestor obligații poate duce la penalizări financiare sau chiar la pierderea subvențiilor acordate.

Citește și: (VIDEO) Tânăr din Dolj, reținut după ce a condus fără permis și băut