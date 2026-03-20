(VIDEO) Tânăr din Dolj, reținut după ce a condus fără permis și băut

Un tânăr de 25 de ani, din comuna Valea Stanciului, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Segarcea. Este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și conducerea sub influența alcoolului.

Incidentul a avut loc pe 14 martie, când polițiștii l-au oprit pe tânăr în timp ce conducea un autoturism pe strada Unirii, din comuna Valea Stanciului.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Testul alcoolscopic și rezultatele analizelor

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost transportat la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice. Analizele de laborator au confirmat o alcoolemie de 1,30 g/l alcool pur în sânge.

Reținut și dus în arest

În baza probatoriului administrat, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

Tânărul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat procurorilor pentru dispunerea unei măsuri preventive.

