(VIDEO) Student american dispărut în vacanță, găsit mort în Barcelona

Un student american dat dispărut în timpul vacanței de primăvară a fost găsit mort în Barcelona, au anunțat autoritățile.

James „Jimmy” Gracey, de 20 de ani, student la University of Alabama, se afla în vacanță și își vizita prieteni care studiau în străinătate. Acesta fusese văzut ultima dată în dimineața zilei de 17 martie, în jurul orei 03:00, într-un club de noapte de pe plajă.

Potrivit familiei, tânărul s-a separat de grupul de prieteni și nu a mai ajuns la cazare. Dispariția a fost descoperită abia după ce autoritățile din Spania au contactat familia, după găsirea telefonului său.

Poliția catalană a transmis că, joi seara, în jurul orei 18:00, scafandrii au descoperit un cadavru în largul plajei Somorrostro, în apropierea locului unde fusese văzut ultima dată. Ulterior, trupul a fost identificat ca fiind al lui Jimmy Gracey.

Familia tânărului este în stare de șoc. „Te gândești că te vei trezi și că totul este doar un coșmar”, a declarat o mătușă a acestuia, înainte ca identitatea să fie confirmată oficial.

Jimmy Gracey era student cu rezultate foarte bune și membru activ al comunității universitare.

Barcelona este una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, atrăgând anual milioane de vizitatori. Zona în care a fost văzut ultima dată este cunoscută pentru restaurantele și cluburile de noapte frecventate atât de localnici, cât și de turiști.

Cazul readuce în atenție alte dispariții tragice ale studenților americani în Europa, petrecute în circumstanțe similare, potrivit Mercury News.

