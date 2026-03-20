(VIDEO) Femeie reținută după ce ar fi incendiat anexa fostului concubin, în Dolj

O femeie de 57 de ani, din comuna Valea Stanciului, a fost reținută de polițiști, fiind acuzată că ar fi provocat un incendiu la locuința fostului concubin.

Secția 13 Rurală Segarcea a fost sesizată în data de 28 februarie cu privire la izbucnirea unui incendiu la un imobil ce aparține unui bărbat de 57 de ani din aceeași localitate.

În urma cercetărilor efectuate, cu sprijinul polițiștilor din Craiova și Zimnicea, oamenii legii au identificat o femeie, tot de 57 de ani, bănuită că ar fi provocat intenționat incendiul la o anexă a locuinței bărbatului, fostul său concubin.

Incidentul a dus la producerea unor pagube materiale.

Femeia a fost condusă la audieri. Pe 18 martie, pe baza probelor administrate și sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, a fost reținută pentru 24 de ore.

Ulterior, aceasta a fost introdusă în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul IPJ Dolj.

A doua zi, suspecta a fost prezentată procurorilor, care au dispus măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

