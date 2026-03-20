Strâmtoarea Ormuz, sub presiune: traficul maritim s-a prăbușit cu 95% în plin conflict

Traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz a scăzut dramatic de la începutul conflictului din Iran, pe 28 februarie, în ciuda faptului că ruta rămâne vitală pentru transportul global de energie.

Potrivit unei analize realizate de BBC Verify, puțin sub 100 de nave au reușit să tranziteze strâmtoarea de la începutul lunii martie, față de o medie de aproximativ 138 de nave pe zi înainte de izbucnirea conflictului.

În prezent, doar 5-6 nave mai trec zilnic prin această zonă strategică, prin care circulă, în mod normal, aproximativ o cincime din petrolul mondial.

Datele arată că aproximativ o treime dintre navele care au traversat recent au legături directe sau indirecte cu Iranul. Printre acestea se numără nave sub pavilion iranian, dar și altele aflate sub sancțiuni sau implicate în comerțul cu petrol al Teheranului.

Totodată, mai multe nave aparțin unor companii din China, iar unele au ca destinație India. Există și cazuri în care nave fără legături directe cu Iranul au acostat în porturile acestuia, inclusiv nave deținute de companii grecești.

Un aspect important relevat de analiză este schimbarea rutelor de navigație. Unele nave aleg trasee mai lungi și mai apropiate de coasta iraniană, posibil pentru a respecta instrucțiuni impuse de autoritățile de la Teheran sau pentru a evita pericole precum minele maritime.

Doar câteva nave mai tranzitează zilnic una dintre cele mai importante rute petroliere din lume, în timp ce riscurile cresc

Experții susțin că Iranul controlează tot mai strict traficul din zonă, obligând navele să circule în apropierea apelor teritoriale, ceea ce le face mai ușor de monitorizat și, teoretic, mai protejate.

În același timp, riscurile rămân ridicate. De la începutul conflictului, cel puțin 20 de nave comerciale au fost atacate în apropierea coastelor iraniene.

Un caz recent este cel al navei Mayuree Naree, lovită de două proiectile pe 11 martie, în timp ce încerca să traverseze strâmtoarea. Trei membri ai echipajului sunt în continuare dispăruți.

Nava Mayuree Naree, care arborează pavilion thailandez, a fost lovită pe 11 martie

Alte nave, inclusiv Star Gwyneth și MT Safesea Vishnu, au fost, de asemenea, ținta unor atacuri, unul dintre acestea soldându-se cu moartea unei persoane.

Experții avertizează că amenințările sunt multiple și complexe: drone, rachete, mine maritime și atacuri cu nave rapide. În plus, geografia strâmtorii – îngustă și înconjurată de relief muntos – oferă avantaje strategice Iranului, reducând timpul de reacție al navelor aflate în tranzit.

Situația din Strâmtoarea Ormuz ridică semne serioase de întrebare privind siguranța transportului maritim global și stabilitatea pieței energetice.

