Minoră de 14 ani din Craiova, dată dispărută după ce a plecat de la școală

O minoră în vârstă de 14 ani, din municipiul Craiova, este căutată de polițiști după ce a dispărut în cursul zilei de ieri.

Secția 5 Poliție Craiova a fost sesizată în jurul orei 21:15 de către o femeie din municipiu că minora Cumpănașu Cristina-Gabriela a plecat de la școală în jurul orei 11:00 și nu a mai revenit în centrul unde este instituționalizată.

Semnalmentele acesteia sunt:

înălțime de aproximativ 1,70 m,

greutate 70 de kilograme,

păr șaten,

ochi căprui.

La momentul dispariției, adolescenta purta un trening de culoare verde și pantofi sport albi.

Polițiștii desfășoară activități pentru depistarea minorei și fac apel către cetățeni să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea acesteia.

Persoanele care dețin date relevante sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Citește și: Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: Israelul amână atacurile asupra câmpurilor de gaze iraniene la cererea lui Trump