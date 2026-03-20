Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: Israelul amână atacurile asupra câmpurilor de gaze iraniene la cererea lui Trump

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, după ce premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a anunțat că Israelul va „amâna” atacurile asupra câmpurilor de gaze iraniene, în urma unei solicitări venite din partea fostului președinte american Donald Trump.

Decizia vine într-un context extrem de tensionat, marcat de exploziii raportate atât la Ierusalim, cât și în capitala Iranului, Teheran. În paralel, mai multe state din regiune – Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Arabia Saudită și Bahrain – au semnalat atacuri cu rachete sau drone.

Un incident grav a avut loc în Kuweit, unde o rafinărie de petrol a fost lovită de o dronă, declanșând un incendiu puternic, potrivit presei de stat, potrivit BBC.

Situația este complicată și de impactul economic: Qatarul a anunțat că își va reduce capacitatea de export de gaze naturale lichefiate (GNL) cu 17% în următorii cinci ani, ca urmare a unui atac asupra instalației Ras Laffan. Oficialii au calificat acest episod drept o „escaladare foarte periculoasă”.

În acest context, prețurile gazelor au crescut brusc în Europa și Regatul Unit, amplificând temerile privind o posibilă criză energetică globală.

De partea cealaltă, Iranul avertizează că va reacționa „cu zero rețineri” la orice nou atac asupra infrastructurii sale.

În timp ce tensiunile militare cresc, populația din Iran resimte deja efectele conflictului. În apropierea Anului Nou Persan, tot mai mulți oameni își exprimă teama și dorința ca situația să revină la normal.

