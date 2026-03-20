Patru firme se luptă pentru modernizarea Grădinii de Vară «Patria» din Craiova

Investiție de aproape 13 milioane de lei pentru revitalizarea Grădinii de Vară „Patria” din Craiova. Patru ofertanți se luptă pentru contract.

După ce în toamna anului trecut, Primăria Craiova a scos la licitaţie lucrările pentru modernizarea Grădinii de Vară „Patria”, acum administraţia locală trebuie să aleagă constructorul. Pentru lucrările în valoare de 12.911.837,52 lei fără TVA se bat patru asociaţii de firme, toate din Craiova.

Într-adevăr, contractul de lucrări, estimat la 12.911.837,52 lei fără TVA, a atras interesul a patru asocieri de firme, semn că proiectul este considerat unul atractiv pe piața construcțiilor. Finanțarea este asigurată din bugetul local al Craiovei.

Printre participanți se numără GECOROM, în calitate de lider de asociere, alături de subcontractanți specializați, dar și compania RECON, care participă individual. De asemenea, în competiție se află CONSTRUCT INVEST CARPAȚI, precum și o asociere formată din NOVARA T IMPEX și RO-CONSTRUCT M.C, sprijinită de subcontractanți. Rămâne de văzut care dintre ofertanți va reuși să câștige contractul și să transforme acest proiect în realitate.

Lucrări complexe, de la infrastructură la dotări moderne

Proiectul vizează o intervenție amplă asupra clădirii și spațiilor adiacente, incluzând lucrări de construcții și instalații în valoare de peste 9,2 milioane de lei, montaj de echipamente tehnologice, dar și achiziția de dotări moderne, precum fântâni arteziene.

De asemenea, sunt prevăzute lucrări pentru asigurarea utilităților necesare, precum alimentarea cu apă și canalizarea, dar și organizarea de șantier. Clădirea a fost mult timp neîngrijită ceea ce a transformat-o într-o ruină, năpădită de bălării şi aflată în stare de degradate. Se propun lucrări de modernizare la fațade, acoperiș, zona de scaune pentru spectatori și spații verzi, cât și în interiorul clădirilor unde vor fi propuse și recompartimentări, acolo unde este permis și nu este pusă în pericol structura construcțiilor.

Autoritățile subliniază că anumite dotări, precum cele pentru bucătărie sau clădirea de acces, vor face obiectul unor proceduri separate de achiziție.

Un proiect cu impact urban major

Amplasată la granița dintre zona istorică a Craiovei și cartierul 1 Mai, Grădina de Vară „Patria” are potențialul de a redeveni un punct de atracție pentru comunitate și pentru viața culturală a orașului. Primăria mizează pe faptul că modernizarea acestui obiectiv ar putea contribui nu doar la revitalizarea unei zone centrale, ci și la stimularea activităților culturale și recreative. Aşa cum arată proiectul, lucrările vor schimba cu totul faţa fostei grădini de vară. „Sala pentru spectatori”, va rămâne într-o structură constructivă deschisă, cu desființarea scaunelor existente. În zona dintre scaune și calcanele vecinilor se vor propune câte un șir de colonade ornamentale, care există și în prezent și care vor fi reproiectate și redesenate pentru a avea o estetică adecvată, acestea putând fi folosite și ca suport pentru elementele de iluminat nocturn a spațiului deschis, de spectacole. Spațiile verzi amenajate vor cuprinde atât vegetație joasă, cât și medie și înaltă.

Zona destinată scaunelor pentru spectatori va fi gândit ca spațiu de socializare. Aici va fi o zonă care poate găzdui mici întâlniri, reuniuni, eventual lansări de carte, evenimente mici cu caracter literar-artistic, sau din spectrul socio-cultural. Această esplanadă este separată de zona de scaune pentru spectatori prin două segmente de colonade unite între ele printr-o structură comună, din zidărie, cu un caracter estetic și de delimitare, care vor fi la rândul lor supuse unor recondiționări.