Fostul șef al departamentului antiterorism din SUA, anchetat de FBI

Joe Kent, fostul șef al departamentului de combatere a terorismului din administrația Donald Trump, care și-a dat demisia din această funcție la începutul acestei săptămâni, este anchetat de FBI, informează BBC, preluat de Digi24.

Joe Kent este anchetat în legătură cu presupuse scurgeri de informații clasificate, surse afirmând pentru CBS că ancheta a început înainte de plecarea sa din funcția de director al Centrului Național de Combatere a Terorismului din SUA.

Anunțându-și demisia marți, Kent a declarat că nu poate susține războiul din Iran „cu conștiința curată” și că țara „nu reprezintă o amenințare iminentă” pentru SUA, o afirmație respinsă de Casa Albă.

BBC l-a contactat pe Kent pentru a obține un comentariu cu privire la acuzațiile de scurgere de informații.

FBI a refuzat să comenteze. Ancheta este condusă de divizia penală a FBI și se desfășoară de ceva vreme.

Kent, acuzat că „și-a petrecut tot timpul încercând să submineze lanțul de comandă și să-l discrediteze pe președintele Statelor Unite”

La scurt timp după demisia lui Kent, fostul șef adjunct al departeamentului de personal al Casei Albe, Taylor Budowich, a afirmat că Kent se afla „adesea în centrul scurgerilor de informații privind securitatea națională”, fără a preciza însă despre ce era vorba.

El a mai susținut că Kent „și-a petrecut tot timpul încercând să submineze lanțul de comandă și să-l discrediteze pe președintele Statelor Unite”.

Într-o scrisoare adresată președintelui Trump în care își anunța demisia, Kent a afirmat că era „clar” că războiul din Iran a fost declanșat „din cauza presiunilor exercitate de Israel și de puternicul său lobby american”.

Liga Antidefăimare (ADL), o organizație americană care monitorizează antisemitismul, a declarat într-un comunicat că acuzațiile din scrisoarea de demisie a lui Kent „recurg la vechi clișee antisemite”.

