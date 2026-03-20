Chuck Norris, internat de urgență în spital

Actorul și campionul de arte marțiale Chuck Norris a fost internat de urgență într-un spital din insula Kauai, Hawaii. Natura urgenței medicale nu a fost dezvăluită.

El și-a sărbătorit cea de-a 86-a aniversare pe 10 martie, cu o sesiune privată de box în aer liber, iar un videoclip distribuit pe Instagram îl arată antrenându-se sub un cer senin.

„Nu îmbătrânesc. Trec la un nivel superior”, a spus Norris în videoclip. „Am 86 de ani astăzi! Nimic nu se compară cu niște acțiuni jucăușe într-o zi însorită care să te facă să te simți tânăr.”

Fitness și disciplină continuă

Norris a împărtășit în mod constant noutăți despre antrenamentul și condiția sa fizică. În noiembrie, a postat o fotografie în timp ce se antrena la sală. Imaginea a fost însoțită de un mesaj despre perseverență.

„Iată o fotografie pe care am făcut-o acum câteva luni”, a scris el. „Progresul nu se măsoară prin perfecțiune, ci prin curajul de a continua.” De asemenea, le-a spus urmăritorilor că „încă își stabilește obiective, merge înainte și alege disciplina în locul confortului”.

El i-a încurajat pe ceilalți să rămână activi, indiferent de vârstă. „Indiferent de vârsta ta, continuă să te străduiești să obții cea mai bună versiune a ta”, a adăugat el.

Dincolo de sesiunile de sală, Norris distribuie în mod regulat imagini cu activități în aer liber. Acestea includ călărie, drumeții și antrenament cu greutăți.

Citeşte şi: Șase hoți au furat două bancomate dintr-o bancă din Italia cu ajutorul unui excavator