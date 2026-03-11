Tânăr reținut după ce a furat mai multe colete din mașina unei firme de curierat

Un tânăr de 28 de ani a fost reținut de polițiștii din municipiul Dorohoi după ce a furat mai multe colete dintr-o mașină a unei firme de curierat. El este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

„În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, la data de 24 februarie, acesta ar fi sustras mai multe colete din interiorul unei autoutilitare ce aparține unei firme de curierat, cauzând un prejudiciu de aproximativ 700 de lei”, au precizat oficialii IPJ.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

