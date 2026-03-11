14.4 C
Craiova
miercuri, 11 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateTânăr reținut după ce a furat mai multe colete din mașina unei firme de curierat

Tânăr reținut după ce a furat mai multe colete din mașina unei firme de curierat

De Daniela Moise
Angajata unei firme de curierat a comandat colete cu un nume fals, apoi le-a furat din depozit
Angajata unei firme de curierat a comandat colete cu un nume fals, apoi le-a furat din depozit

Un tânăr de 28 de ani a fost reținut de polițiștii din municipiul Dorohoi după ce a furat mai multe colete dintr-o mașină a unei firme de curierat. El este cercetat pentru comiterea infracțiunii de furt calificat.

„În urma probatoriului administrat s-a stabilit faptul că, la data de 24 februarie, acesta ar fi sustras mai multe colete din interiorul unei autoutilitare ce aparține unei firme de curierat, cauzând un prejudiciu de aproximativ 700 de lei”, au precizat oficialii IPJ.

Acesta a fost reținut pentru 24 de ore.

Citește și: O tânără însărcinată și un bătrân, răniți în coliziunea între un autoturism și un TIR

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA