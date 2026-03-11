O tânără însărcinată și un bătrân, răniți în coliziunea între un autoturism și un TIR

O tânără însărcinată și un bătrân a fost răniți, miercuri, după ce mașina în care se aflau a fost lovită de un TIR. Accidentul a avut loc miercuri pe raza localității sucevene Grănicești.

„Echipajul SAJ tip B2 a preluat de la accidentul de la Grănicești o pacientă de aproximativ 25 de ani însărcinată, poli-contuzionată, dar stabilă hemodinamic și respirator. Echipajul de prim ajutor a preluat și un pacient de aproximativ 77 ani, policontuzionat, stabil“, au precizat oficialii SJA.

Cele două victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava.

La locul accidentului au intervenit și pompierii militari.

„Pompierii militari suceveni au intervenit la un accident rutier produs pe raza localității Grănicești, în urma coliziunii dintre un autoturism și un autotren. La fața locului au fost mobilizate o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean. În eveniment au fost implicate trei persoane adulte, neîncarcerate, conștiente și cooperante. Două dintre acestea au fost transportate la spital pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate“, a informat ISU Suceava.

