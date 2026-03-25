8.4 C
Craiova
miercuri, 25 martie, 2026
Istvan Kovacs va arbitra un meci crucial pentru „coșmarul“ naționalei României

De Tiberiu Cocora

Arbitrul român Istvan Kovacs va conduce meciul dintre echipele Țării Galilor și Bosniei-Herțegovina, de joi, din semifinalele play-off-ului de calificare la Cupa Mondială de fotbal 2026, a anunțat Federația Română de Fotbal, marți, pe site-ul său oficial.

Brigada condusă de Istvan Kovacs este completată de arbitrii asistenți Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, în timp ce germanul Tobias Stieler a fost delegat ca al patrulea arbitru. Olandezul Dennis Higler va oficia din camera VAR.

Partida se va disputa pe Cardiff City Stadium, joi 26 martie, de la ora 21:45, iar câștigătoarea acestei semifinale va juca împotriva Italiei sau Irlandei de Nord pentru un loc la turneul final din această vară, din SUA, Canada și Mexic.

Citește și: U21 / Costin Curelea: „Meciul cu Kosovo e decisiv!“


In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

