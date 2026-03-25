Prima ligă engleză de fotbal ar putea avea șapte echipe înscrise în viitoarea ediție a Ligii Campionilor și până la unsprezece echipe în competițiile europene, dacă se vor combina mai multe rezultate, atât în campionatul intern, cât și în turneele continentale, scrie EFE.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, Liverpool FC ar trebui să câștige Liga Campionilor și, în același timp, să termine în primele cinci locuri în campionatul Angliei – în care ocupă în prezent locul 5 -, ceea ce ar elibera un loc suplimentar pentru Champions League, care ar merge la echipa de pe locul șase.

Dacă Aston Villa, în prezent pe locul patru în liga engleză, va ocupa acest loc și la finalul sezonului, reușind totodată să câștige Europa League, și-ar asigura accederea directă în Liga Campionilor, iar asta ar permite chiar și echipei de pe locul șapte în Premier League să se califice în cea mai importantă competiție europeană intercluburi.

Acest scenariu depinde și de menținerea a cinci locuri pentru Anglia în Champions League, prin intermediul coeficientului UEFA, lucru pe care campionatul Angliei este pe cale să îl realizeze, având în vedere că este în prezent liderul acestui clasament, în ciuda faptului că are doar două echipe în sferturile de finală ale Ligii Campionilor.

Dacă prima ligă engleză își asigură aceste șapte locuri, Anglia ar mai avea două locuri pentru Europa League și unul pentru Conference League, deși numărul locurilor pentru Europa League ar putea crește la trei dacă Crystal Palace, aflată în prezent pe locul 14 în Premier League, câștigă Conference League fără a termina pe un loc de calificare europeană în campionat, ceea ce i-ar acorda un loc suplimentar în Europa League.

