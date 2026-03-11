Doi muncitori, electrocutați în timp ce lucrau într-un cimitir

Doi bărbați au ajuns la spital cu arsuri, unul dintre ei fiind în stare critică, după ce ar fi fost electrocutați în timp ce efectuau lucrări pe șantierul unui cimitir din municipiul Buzău.

Potrivit primelor informaţii, cei doi bărbaţi, în vârstă de 30 şi 53 de ani, efectuau lucrări de cofrare pentru realizarea unui cămin de apă în zona în care se amenajează noul cimitir. Se pare că, în timp ce lucrau, au atins două cabluri electrice. În urma contactului s-ar fi produs o explozie urmată de flacără, iar cei doi bărbaţi au suferit arsuri grave.

„La data de 11 martie, polițiștii din Buzău au fost sesizați cu privire la faptul că, în municipiul Buzău, doi angajați ai unei societăți comerciale ar fi suferit leziuni prin electrocutare în timp ce ar fi desfășurat activități de amenajare a unui spațiu. În urma sesizării, polițiștii s-au deplasat la fața locului, stabilind că este vorba despre doi bărbați, de 52 și 30 de ani, din Mărăcineni și Vintilă Vodă. Aceștia au fost preluați de ambulanță și transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările, sub coordonarea parchetului, pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul“, a transmis IPJ Buzău.

Unul dintre muncitori este în stare critică

Cei doi muncitori au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău, unul dintre ei fiind în stare critică.

„La UPU-SMURD a SJU Buzău au fost transportate două victime, doi bărbați în vârsta de 53 de ani, respectiv 30 de ani, care au suferit arsuri prin flacără suflu explozie. Bărbatul de 53 de ani a suferit arsuri de gradul I și II la nivelul feței, membrelor superioare și inferioare, torace posterior, având arsuri pe aproximativ 50% din suprafața corpului. La acest moment, starea bărbatului este critică, pacientul primește îngrijiri medicale de specialitate. Cea de-a doua victimă, bărbatul de 30 de ani, a suferit arsuri prin flacără la nivelul membrelor superioare bilateral. Bărbatul este stabil, conștient, cooperant, în curs de investigații“, a transmis SJU Buzău.

Pentru că muncitorii erau în timpul serviciului, cazul este acum anchetat de ITM, ca accident de muncă.

Citește și: Un militar și-a pierdut viața încercând să salveze un câine căzut într-un bazin cu apă