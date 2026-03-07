Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în trei zile decât în Ucraina de la începutul războiului”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că peste 800 de rachete Patriot au fost lansate în trei zile de lupte în Orientul Mijlociu.

„Ucraina nu a avut niciodată atât de multe rachete pentru a respinge atacurile” pe parcursul întregii invazii rusești la scară largă, a spus liderul de la Kiev, joi, într-o conferință de presă, potrivit The Kyiv Independent.

Ucraina a învățat cum să combată eficient astfel de amenințări

Zelenski a mai spus că, atunci când Ucraina s-a confruntat pentru prima dată cu dronele iraniene de tip Shahed în 2022, a folosit „tot ce avea” pentru a respinge atacurile. El a adăugat că, de atunci, Ucraina a învățat cum să combată eficient astfel de amenințări.

„Toată lumea înțelege că rachetele Patriot nu sunt suficiente”, a adăugat Zelenski.

Ucraina este pregătită să furnizeze interceptori de drone în schimbul rachetelor Patriot

Președintele a reiterat că Ucraina este pregătită să furnizeze interceptori de drone în schimbul rachetelor Patriot, fără a specifica țările care ar putea fi implicate în acest demers.

El a subliniat că Ucraina este pregătită să împărtășească expertiza sa cu țările care se confruntă cu atacuri iraniene, pentru a ajuta la protejarea civililor și a infrastructurii petroliere din Orientul Mijlociu.

Sistemele Patriot, fabricate în SUA, printre puținele arme capabile să intercepteze eficient rachetele balistice

Sistemele Patriot, fabricate în SUA, sunt printre puținele arme capabile să intercepteze eficient rachetele balistice folosite de Rusia. Versiunea PAC-3 utilizează tehnologia „hit-to-kill”, care distruge focosul inamic prin impact direct. Deși raza sa de acțiune este mai scurtă – între 35 și 50 de kilometri – aceasta oferă o precizie mai mare împotriva țintelor de mare viteză.

Intensificarea luptelor în Orientul Mijlociu a ridicat semne de întrebare la Kiev privind o eventuală limitare a livrărilor de astfel de rachete.

„Desigur, această problemă ne preocupă. Până în prezent, nu a existat niciun semnal în acest sens din partea americanilor sau europenilor”, declarase Zelenski jurnaliștilor pe 2 martie. „Toată lumea înțelege că armele potrivite sunt salvarea noastră.”

Declarațiile vin în contextul escaladării tensiunilor după ce SUA și Israelul au efectuat atacuri asupra mai multor orașe iraniene pe 28 februarie, în urma cărora a fost ucis liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei.

