Compania aeriană Emirates anunţă că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt suspendate

Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”.

„Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport”, solicită compania călătorilor.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice.



⚠️Please do not go to the airport.



Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience.



The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026



„Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută şi nu va fi compromisă în niciun caz”, adaugă comunicatul, conform news.ro.

