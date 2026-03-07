Compania aeriană Emirates anunţă că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt suspendate

11.7 C
De Magda Dragu
Compania aeriană Emirates a anunţat, sâmbătă dimineaţă, pe reţeaua socială X că toate zborurile către şi dinspre Dubai sunt „suspendate până la noi ordine”.

 „Vă rugăm să nu vă prezentaţi la aeroport”, solicită compania călătorilor.


„Emirates va comunica ultimele informaţii imediat ce vor fi disponibile. Le mulţumim clienţilor noştri pentru înţelegere şi răbdare. Siguranţa pasagerilor şi a echipajului nostru este prioritatea noastră absolută şi nu va fi compromisă în niciun caz”, adaugă comunicatul, conform news.ro.

