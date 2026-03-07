Război în Iran. Două explozii în Dubai şi una în Manama

În cea de-a opta zi a războiului din Orientul Mijlociu s-au auzit explozii în această dimineaţă, în Dubai, în Emiratele Arabe Unite, şi în capitala Bahrainului, Manama, potrivit corespondenţilor AFP aflaţi la faţa locului, în cea de-a opta zi a războiului din Orientul Mijlociu.

Două explozii au fost auzite în Dubai şi una în Manama, unde a sunat o sirenă de alertă. „Cetăţenii şi rezidenţii sunt rugaţi să rămână calmi şi să se îndrepte către cel mai apropiat loc sigur”, a scris Ministerul de Interne din Bahrain pe X.

O explozie a avut loc sâmbătă dimineaţă la Ierusalim

De asemenea, o explozie a avut loc sâmbătă dimineaţă la Ierusalim, potrivit unei jurnaliste AFP, după declanşarea unei alerte aeriene privind sosirea unei rachete iraniene.

Apărarea aeriană „lucrează pentru a intercepta ameninţarea”, a declarat armata israeliană, care a ridicat alerta puţin mai târziu.

