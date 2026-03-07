Secretara de presă a Casei Albe: SUA sunt pe cale să „controleze“ spațiul aerian iranian

Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt a afirmat vineri că SUA sunt pe cale să „controleze“ spațiul aerian iranian, adăugând că Washingtonul se așteaptă ca obiectivele realizabile ale Statelor Unite să fie îndeplinite în patru până la șase săptămâni, a consemnat Reuters.

Leavitt a ținut totodată să clarifice ce a vrut să spună președintele Donald Trump mai devreme vineri prin mesajul difuzat pe social media în sensul că nu se va încheia niciun acord cu Iranul în afară de ‘predarea necondiționată’, menționează AFP.

„Ceea ce vrea să spună președintele este că, atunci când va stabili, în calitatea sa de comandant-șef, că Iranul nu mai reprezintă o amenințare pentru Statele Unite și că obiectivele Operațiunii Epic Fury au fost atinse, atunci Iranul se va afla într-o situație de capitulare necondiționată, indiferent dacă acesta recunoaște sau nu acest lucru“, a declarat ea reporterilor.

„MAKE IRAN GREAT AGAIN (MIGA!)“ (Faceți Iranul din nou mare!), a adăugat președintele american în mesajul său.

