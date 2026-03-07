4.5 C
Craiova
sâmbătă, 7 martie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateIranul avertizează UE: Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului devin „ținte legitime”

Iranul avertizează UE: Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului devin „ținte legitime”

De Magda Dragu
Iranul avertizează UE: Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului devin „ținte legitime”
Iranul avertizează UE: Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului devin „ținte legitime”

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, a avertizat într-un interviu acordat postului de televiziune France 24, că statele membre ale Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului vor deveni „ținte legitime” pentru represaliile iraniene, conform Reuters.

„Orice țară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, alături de America și Israel, va deveni, fără îndoială, o țintă legitimă pentru represaliile Iranului”, a spus Takht-Ravanchi.

Liderii europeni au cerut în principal încetarea conflictului și găsirea unei soluții diplomatice

Deși unele țări din Uniunea Europeană, precum Franța, Grecia și Italia, au trimis nave de război în Orientul Mijlociu, iar majoritatea oficialilor de rang înalt ai UE au condamnat atacurile iraniene din regiune, liderii europeni au cerut în principal încetarea conflictului și găsirea unei soluții diplomatice.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul lucrează împreună cu partenerii săi pentru a găsi o modalitate de a pune capăt luptelor cu Iranul, afirmând în același timp că Germania împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului.

Citeşte şi: (VIDEO) SUA: Patru morţi şi peste zece răniţi, în urma unor tornade în Michigan

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA