Iranul avertizează UE: Statele care se alătură atacurilor SUA și Israelului devin „ținte legitime”

Ministrul adjunct de Externe al Iranului, Majid Takht-Ravanchi, a avertizat într-un interviu acordat postului de televiziune France 24, că statele membre ale Uniunii Europene care se vor alătura atacurilor lansate de SUA și Israel împotriva Iranului vor deveni „ținte legitime” pentru represaliile iraniene, conform Reuters.

„Orice țară care se alătură agresiunii împotriva Iranului, alături de America și Israel, va deveni, fără îndoială, o țintă legitimă pentru represaliile Iranului”, a spus Takht-Ravanchi.

Liderii europeni au cerut în principal încetarea conflictului și găsirea unei soluții diplomatice

Deși unele țări din Uniunea Europeană, precum Franța, Grecia și Italia, au trimis nave de război în Orientul Mijlociu, iar majoritatea oficialilor de rang înalt ai UE au condamnat atacurile iraniene din regiune, liderii europeni au cerut în principal încetarea conflictului și găsirea unei soluții diplomatice.

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că Berlinul lucrează împreună cu partenerii săi pentru a găsi o modalitate de a pune capăt luptelor cu Iranul, afirmând în același timp că Germania împărtășește obiectivele Statelor Unite și ale Israelului.

