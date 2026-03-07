(VIDEO) SUA: Patru morţi şi peste zece răniţi, în urma unor tornade în Michigan

Tornadele au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, vineri, în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au raportat autorităţile şi mass-media americane.

O persoană a fost ucisă în comitatul Cass, în sud-vestul statului, potrivit şerifului local, care a raportat, de asemenea, „mai mulţi răniţi”.

Potrivit postului local WTVB, care citează şeriful local, o altă tornadă în apropiere de Union City, în sudul statului Michigan, a provocat trei morţi şi 12 răniţi.

MICHIGAN MAYHEM: Stunning video shows a tornado tearing through a parking lot and hurling debris into the air in Three Rivers, Michigan. | @foxweather pic.twitter.com/sEzHY09tWo — Fox News (@FoxNews) March 7, 2026

Guvernatoarea statului, Gretchen Whitmer, a activat vineri seara un centru de operaţiuni de urgenţă pentru a coordona eforturile de salvare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din sud-vestul statului Michigan.