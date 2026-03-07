4.5 C
Craiova
sâmbătă, 7 martie, 2026
(VIDEO) SUA: Patru morţi şi peste zece răniţi, în urma unor tornade în Michigan

De Magda Dragu
Tornadele au provocat cel puţin patru morţi şi peste zece răniţi, vineri, în statul Michigan, în nordul Statelor Unite, au raportat autorităţile şi mass-media americane.

O persoană a fost ucisă în comitatul Cass, în sud-vestul statului, potrivit şerifului local, care a raportat, de asemenea, „mai mulţi răniţi”.

Potrivit postului local WTVB, care citează şeriful local, o altă tornadă în apropiere de Union City, în sudul statului Michigan, a provocat trei morţi şi 12 răniţi.

Guvernatoarea statului, Gretchen Whitmer, a activat vineri seara un centru de operaţiuni de urgenţă pentru a coordona eforturile de salvare din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din sud-vestul statului Michigan.

