Ucraina va trimite „în curând“ militari experți în drone în Orientul Mijlociu pentru a ajuta SUA și aliații lor

Ucraina va trimite „în curând” militari în Orientul Mijlociu pentru a ajuta Statele Unite și aliații lor din regiune să contracareze atacurile cu drone iraniene, a declarat un oficial de rang înalt ucrainean pentru Agenția France-Presse, scrie Le Monde.

„Sosirea militarilor ucraineni în Golful Persic este așteptată în curând”, a afirmat acesta, sub acoperirea anonimatului. Sunt în curs negocieri pentru a „stabili cum se va face acest lucru”, a adăugat el.

Ucraina speră să obțină rachete pentru sistemele sale americane Patriot

În schimb, Ucraina speră să obțină rachete pentru sistemele sale americane Patriot, singurele capabile să doboare rachetele balistice utilizate de Moscova împotriva Ucrainei, precum și sprijin diplomatic împotriva Rusiei, a detaliat el.

„Avem nevoie de rachete pentru Patriot, de finanțare pentru producția de arme pentru propria noastră apărare, precum și de sprijin diplomatic pentru a pune capăt războiului de aici.” Volodimir Zelenski a afirmat joi că Statele Unite au solicitat sprijinul Ucrainei pentru a se proteja împotriva dronelor iraniene în plin război în Orientul Mijlociu.

