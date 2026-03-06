Emmanuel Macron: Franța nu se va implica în războiul împotriva Iranului

Președintele francez Emmanuel Macron a dat asigurări joi, într-o sesiune de întrebări și răspunsuri cu internauți pe Instagram, că Franța „nu se va implica în acest război” împotriva Iranului în Orientul Mijlociu, a dat asigurări președintele francez Emmanuel Macron joi seara, informează vineri EFE.

În această discuție, șeful statului francez a încercat să își liniștească interlocutorii în legătură cu îngrijorarea provocată de escaladarea militară cauzată de ofensiva Statelor Unite și a Israelului în Iran, care s-a extins în regiune.

„Vă înțeleg perfect și vă înțeleg îngrijorarea, dar aș vrea să fiu foarte clar: Franța nu face parte din acest război. Nu suntem în luptă și nu ne vom implica în ea”, a subliniat președintele Macron, răspunzându-i unui tânăr internaut.

„Franța nu poartă un război în această regiune”

El a subliniat că „Franța nu poartă un război în această regiune”, dar „apără cetățenii francezi, pe aliații săi și sprijină Libanul”.

Președintele Macron a anunțat joi seară un plan pentru a pune capăt activităților militare ale Hezbollah, promițând, în același timp, trimiterea de ajutor militar armatei libaneze.

În acest context de război, Franța a trimis întăriri militare în Orientul Apropiat și Mijlociu, inclusiv portavionul cu propulsie nucleară Charles de Gaulle, pentru a proteja cetățenii francezi și a sprijini aliații care se confruntă cu represaliile Iranului, în special pentru a ajuta la interceptarea dronelor și a rachetelor, precum și pentru a facilita traficul maritim.

„În mod complet pașnic ne mobilizăm pentru a încerca să asigurăm traficul maritim”, a explicat șeful statului francez pentru a sublinia că această prezență militară face parte dintr-o strategie defensivă și de stabilizare.

Președintele Macron anunțase marți că lucrează la crearea unei coaliții internaționale

Președintele Macron anunțase marți că lucrează la crearea unei coaliții internaționale pentru a garanta securitatea rutelor maritime esențiale pentru economia globală în regiune.

„Vom încerca să fim cât mai rezonabili și pașnici posibil pentru că acesta este rolul Franței”, a adăugat președintele Macron subliniind angajamentul țării sale de a prioritiza dezescaladarea.

