Avocată prinsă în flagrant când primea 60.000 de euro pentru intervenţii în justiţie

O avocată, membru al PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant delict de procurorii DNA, în timp ce primea 60.000 de euro mită în schimbul unor intervenţii în justiţie, afirmă surse judiciare. Alături de ea a fost ridicat şi un bărbat care pretindea în mod fals că este general SIE. PNL Sector 1 a precizat că femeia nu deţine funcţii în cadrul filialei şi că, mediat ce va exista un comunicat oficial al DNA, va fi suspendată din calitatea de membru de partid.

Surse Antena 3 CNN au spus că în perioada octombrie – decembrie 2025, Adriana Georgescu ar fi cerut anumite sume de la un cunoscut afacerist, Jean-Paul Tucan, în schimbul unor promisiuni: că ar putea să îl ajute în anumite dosare penale prin intermediul relaţiilor pe care aceasta susţinea că le are.

Atât ea, cât şi bărbatul sunt acuzaţi de trafic de influenţ şi au fost duşi la audieri la sediul DNA.

Adriana Georgescu ar fi primit suma dintr-un total pretins de 500.000 de euro, după ce i-ar fi promis omului de afaceri Paul Tucan că-i va face legături la Administrația Prezidențială. De acolo, direct cu șeful DNA, Marius Voineag.

Membră a PNL Sector 1, partidul a decis aseară să o suspende. În ultimii ani, avocata ar fi ocupat de mai ori funcţii de consilier, inclusiv în Ministerul Transporturilor şi în Primăria Sectorului 1.

În timpul audierilor de aseară, avocatei i s-a făcut rău, iar procurorii DNA au chemat ambulanţa. În dosar a fost reţinut deja pentru trafic de influenţă și un bărbat care se prezenta drept general SIE, fără a avea această calitate.

