Un elev s-a aruncat de la etajul 1 al școlii din cauza unei note mici

Un elev de 13 ani de la o școală din Mangalia a sărit miercuri pe geamul sălii de clasă, de la primul etaj, pentru că ar fi obținut o notă mică. Incidentul s-a petrecut într-o pauză.

Miercuri, în jurul orei 13.08, polițiștii au fost sesizați, prin apel 112, că un copil a căzut de la geamul unei școli din Mangalia.

„Din primele cercetări a reieșit că, pe fondul unei stări de tensiune emoțională provocată de un rezultat școlar, elevul, în vârstă de 13 ani, s-ar fi aruncat de la fereastra sălii de clasă, situată la etajul 1 al unității școlare. Incidentul s-ar fi produs în timpul recreației. Minorul a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite”, au afirmat polițiștii.

Ei au adăugat că elevul nu este cunoscut cu afecțiuni medicale preexistente și nu a mai fost implicat în incidente similare în cadrul unității de învățământ.

Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Ce a declarat inspectoratul

Șeful Inspectoratului Școlar Județean Constanța, Sorin Mihai, a declarat că elevul care a sărit pe geam se află în afara oricărui pericol, iar de săptămâna viitoare va participa la întâlniri de consiliere în cadrul unității de învățământ.

”În primul rând, directorul unității de învățământ ne-a comunicat că a luat legătura cu părinții, dar și cu medicii și copilul se află în afara oricărui pericol. În al doilea rând, menționez că directorul școlii ne-a comunicat că în cursul zilei de astăzi, 28.01.2026, a avut loc un incident al cărui protagonist este un elev de clasa a VI-a. Imediat a telefonat la 112 și la 119, iar la unitatea școlară s-au deplasat ambulanța și echipaje de poliție. De asemenea, consilierul școlar a discutat cu părinții, care au fost înștiințați și au fost prezenți în scurt timp la școală. Împreună cu elevul, au stabilit ca de săptămâna viitoare să aibă întâlniri de consiliere”, a declarat Sorin Mihai.

El a precizat că a cerut realizarea unei anchete interne la școala din Mangalia.

„I-am solicitat directorului unității de învățământ să declanșeze o anchetă internă și să discute cu toate cadrele didactice, îndeosebi cu cele de la clasa respectivă, astfel încât situația să fie gestionată adecvat din punct de vedere emoțional”, a mai transmis șeful IȘJ Constanța.

