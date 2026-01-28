Surse: Șoferul mașinii cu suporteri PAOK avea droguri în sânge

3.3 C
De Magda Dragu
Noi informații apar în urma tragediei de luni, din județul Timiș, în care au murit șapte oameni, după ce un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a zdrobit de un TIR.

Surse apropiate investigației au declarat pentru că în mașina, distrusă în proporție de 90% după impact, s-au găsit substanțe posibil interzise, energizante și sticle de vodcă, potrivit antene3.ro.

Aceleași surse spun că pasagerul aflat pe scaunul din față, dreapta, a afirmat că, înainte de impactul mortal, șoferul autovehiculului ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis. Necropsia efectuată asupra cadavrului șoferului ar fi relevat, de asemenea, prezența drogurilor în sângele acestui bărbat.

Un suporter PAOK, care a scăpat cu viață din accidentul de luni, a făcut primele mărturii

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:00. Momentul coliziunii din Timiș, de pe drumul E70, în care au murit șapte oameni, a fost surprins de camera de bord a unui alt TIR decât cel implicat în impact. 

Accidentul a avut loc după ce șoferul microbuzului cu numere de Grecia a intrat într-o depășire.

Deși pare că microbuzul, care tocmai depășise un autovehicul, are timp să revină pe banda sa, acesta, inexplicabil, intră din nou pe contrasens și se duce direct în TIR-ul care venea din față.

Publicația elenă Protothema a scris că un suporter PAOK, care a scăpat cu viață din accidentul de luni, a făcut primele mărturii despre posibila cauză tragediei în care au murit șapte oameni. 

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii”, i-a spus el unui medic grec.

La rândul său, medicul Dimitris Koukoulas a declarat pentru ERT News că unul dintre răniți i-a spus că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul depășirii și ar fi împiedicat revenirea vehiculului în bandă, de pe contrasens.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza funcției ‘lane assistant'”, a afirmat medicul că i-a mărturisit rănitul în accident.

