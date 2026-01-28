Surse: Șoferul mașinii cu suporteri PAOK avea droguri în sânge

Noi informații apar în urma tragediei de luni, din județul Timiș, în care au murit șapte oameni, după ce un microbuz cu suporteri ai echipei PAOK Salonic s-a zdrobit de un TIR.

Surse apropiate investigației au declarat pentru că în mașina, distrusă în proporție de 90% după impact, s-au găsit substanțe posibil interzise, energizante și sticle de vodcă, potrivit antene3.ro.

Aceleași surse spun că pasagerul aflat pe scaunul din față, dreapta, a afirmat că, înainte de impactul mortal, șoferul autovehiculului ar fi tras câteva fumuri dintr-o țigară cu canabis. Necropsia efectuată asupra cadavrului șoferului ar fi relevat, de asemenea, prezența drogurilor în sângele acestui bărbat.

Un suporter PAOK, care a scăpat cu viață din accidentul de luni, a făcut primele mărturii

Accidentul a avut loc în jurul orei 13:00. Momentul coliziunii din Timiș, de pe drumul E70, în care au murit șapte oameni, a fost surprins de camera de bord a unui alt TIR decât cel implicat în impact.

Accidentul a avut loc după ce șoferul microbuzului cu numere de Grecia a intrat într-o depășire.

Deși pare că microbuzul, care tocmai depășise un autovehicul, are timp să revină pe banda sa, acesta, inexplicabil, intră din nou pe contrasens și se duce direct în TIR-ul care venea din față.

Publicația elenă Protothema a scris că un suporter PAOK, care a scăpat cu viață din accidentul de luni, a făcut primele mărturii despre posibila cauză tragediei în care au murit șapte oameni.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii”, i-a spus el unui medic grec.

La rândul său, medicul Dimitris Koukoulas a declarat pentru ERT News că unul dintre răniți i-a spus că volanul microbuzului s-ar fi blocat în timpul depășirii și ar fi împiedicat revenirea vehiculului în bandă, de pe contrasens.

„Volanul s-a blocat în timpul depășirii din cauza funcției ‘lane assistant'”, a afirmat medicul că i-a mărturisit rănitul în accident.

Citeşte şi: Traian Băsescu câștigă procesul cu Administrația Prezidențială pentru 754 de mii de lei