Traian Băsescu câștigă procesul cu Administrația Prezidențială pentru 754 de mii de lei

Fostul președinte Traian Băsescu a câștigat, în prima instanță, la Curtea de Apel București, procesul cu Administrația Prezidențială pentru recuperarea sumelor restante din indemnizația de fost șef de stat, după ce Curtea Constituțională a decis că legea care i-a interzis să le mai încaseze, după o decizie definitivă de colaborare cu fosta securitate, era neconstituțională.

Curtea Constituțională a decis în luna iunie 2025 că legea care îi interzicea lui Traian Băsescu toate privilegiile de fost șef de stat, ca urmare a colaborării cu fosta securitate, este neconstituțională, potrivit antena3.ro

Băsescu a cerut 754 de mii de lei reprezentând indemnizaţia cuvenită ca fost şef al statului în intervalul 2022 – 2025.

Traian Băsescu a atacat la Curtea Constituţională, prin intermediul Curţii de Apel Bucureşti, modificările aduse Legii 406/2001, prin care i-au fost retrase privilegiile cuvenite foştilor preşedinţi, printre care şi vilă de protocol de la RA-APPS şi dispozitiv de protecţie al SPP și indemnizația de fost șef de stat, în urma deciziei privind calitatea sa de colaborator al Securităţii.

Traian Băsescu a cerut în instanță recuperarea retroactivă a sumei de 754 de mii de lei

Ulterior, Traian Băsescu a cerut în instanță recuperarea retroactivă a sumei de 754 de mii de lei, adică aproximativ 150.000 de euro. Instituția care ar trebui să îi returneze această sumă este Administrația Prezidențială. Decizia de miercuri nu este definitivă.

În august 2025, fostul președinte Traian Băsescu a primit de la Guvern locuință de protocol într-un bloc. În martie 2022, Traian Băsescu a decis definitiv că Traian Băsescu a fost colaborator al fostei securități.

Curtea de Apel Bucureşti a constatat în septembrie 2019 calitatea de colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu

Curtea de Apel Bucureşti a constatat în septembrie 2019 calitatea de colaborator al Securităţii pentru Traian Băsescu. Dosarul în care CNSAS cere constatatea calităţii de colaborator a lui Băsescu a fost înregistrat în mai 2019 la Curtea de Apel Bucureşti.

Colegiul CNSAS a aprobat Nota de constatare care conţine descrierea documentelor găsite în diverse dosare despre Traian Băsescu, copii ale notelor informative, atât olografe, cât şi cele redactate de ofiţerul de Securitate în urma discuţiilor cu „sursa”, istoricul dosarului şi corespondenţa dintre diverse instituţii.

De la momentul depunerii dosarului, în presă au apărut numeroase documente referitoare la colaborarea lui Băsescu cu Securitatea, inclusiv nume ale celor despre care ar fi dat informări sub numele de cod Petrov.

Citeşte şi: (VIDEO) Bolojan, conferință alături de Mertz: „Este o necesitate asumarea unui rol mai mare al țărilor europene în bugetele de apărare”