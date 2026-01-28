Trei adolescenți au bătut un taximetrist

Trei adolescenți sunt bănuiți că au agresat un taximetrist cu care ar fi avut o neînțelegere cu privire la costul cursei. Ei ar fi fost dați jos din mașină, moment în care l-au lovit pe bărbat.

„La data de 28 ianuarie 2026, în jurul orei 06.30, Secția 3 Poliție Rurală Râciu a fost sesizată prin apel 112, de către un bărbat de 54 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce desfășura activități de transport persoane în regim de taxi, ar fi fost agresat”, a transmis azi IPJ Mureș.

Verificările au arătat că bărbatul ar fi transportat trei tineri din zona Unirii a municipiului Târgu Mureș către localitatea Porumbeni, iar la ieșire din localitatea Voiniceni, pe fondul unor neînțelegeri privind achitarea cursei, aceștia au fost dați jos din autoturism.

”În contextul creat, ar fi izbucnit un conflict, în urma căruia taximetristul ar fi fost lovit în zona obrazului cu un obiect contondent. La fața locului a fost solicitat sprijin medical, bărbatul fiind transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate”, a precizat poliția.

Adolescenții, găsiți și duși la poliție

Cei trei tineri nu se mai aflau la locul incidentului, însă au fost depistați la scurt timp, de către un echipaj de poliție. Aceștia au fost identificați ca fiind trei minori, cu vârste de 13, 15 și 16 ani.

„Minorii au fost conduși la sediul unității de poliție, unde se află în prezent, pentru continuarea cercetărilor, stabilirea stării de fapt și dispunerea măsurilor legale, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Mureș”, au menționat polițiștii.

Au fost informați reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

