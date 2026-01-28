Bărbat arestat preventiv după ce și-a bătut soția până i-a rupt coastele

Un bărbat a fost arestat preventiv după ce, băut fiind, şi pe fondul geloziei, și-a lovit soția cu pumnii, palmele şi picioarele până i-a rupt două coaste.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Chişineu-Criş au anunţat azi că un bărbat a fost arestat preventiv, fiind acuzat de violenţă în familie.

„În noaptea de 10/11.01.2026, în intervalul orar 23.00-01.00, numitul M.G.D., în timp ce se afla la adresa de domiciliu din oraş Sântana, județul Arad, împreună cu soţia acestuia, persoana vătămată M.E.E., pe fondul geloziei şi al consumului de alcool, i-a aplicat persoanei vătămate mai multe lovituri cu pumnii, palmele şi picioarele la nivelul întregului corp, provocându-i leziuni traumatice (fracturi multiple de coaste, implicând două coaste, precum şi multiple echimoze la nivelul capului, braţelor şi picioarelor)”, au transmis procurorii.

Aceştia au menţionat că femeia necesită 25-30 de zile de îngrijiri medicale.

Bărbatul a fost arestat preventive pentru 30 de zile în cursul zilei de marţi.

