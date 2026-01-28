2.6 C
Craiova
miercuri, 28 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăLocalMehedinţiMehedinți: O persoană și-a pierdut viața după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR, la Gura Văii

Mehedinți: O persoană și-a pierdut viața după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR, la Gura Văii

Daniela Moise
De Daniela Moise

-

O persoană și-a pierdut viața azi, în jurul prânzului, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR, în localitatea mehedințeană Gura Văii.

Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin intervine pentru gestionarea unui accident rutier produs între un autotren și un autoturism pe DN6 (Gura Văii).

La fața locului se deplasează o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Circulația este blocată pe acel troson de drum.

Știre în curs de actualizare

Citește și: Adolescenți răniți după ce s-au ciocnit noaptea cu motocicletele

ȘTIRI VIDEO GdS

ȘTIRI DE ULTIMA ORĂ

00:00:15

(VIDEO) Zece migranți descoperiți ascunși într-un autocamion cu profile...

Polițiștii de frontieră din Calafat, în colaborare cu autoritățile...
Citiți mai mult

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA