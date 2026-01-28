Mehedinți: O persoană și-a pierdut viața după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR, la Gura Văii

O persoană și-a pierdut viața azi, în jurul prânzului, după ce un autoturism a intrat în coliziune cu un TIR, în localitatea mehedințeană Gura Văii.

Detașamentul de Pompieri Drobeta Turnu Severin intervine pentru gestionarea unui accident rutier produs între un autotren și un autoturism pe DN6 (Gura Văii).

La fața locului se deplasează o autospecială de descarcerare, o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

Circulația este blocată pe acel troson de drum.

Știre în curs de actualizare

