Adolescenți răniți după ce s-au ciocnit noaptea cu motocicletele

Doi adolescenți au fost răniţi, după ce motocicletele pe care le conduceau au fost implicate într-un accident rutier.

Un accident rutier a avut loc, în noaptea de marţi spre miercuri, pe raza localităţii Zvoriştea, în judeţul Suceava. A fost vorba despre o coliziune între două motociclete, două persoane fiind implicate.

La sosirea echipajelor de intervenţie, un adolescent de 16 ani era în stop cardio-respirator, iar al doilea, de 17 ani, era conştient. Baiatul de 16 ani a fost resuscitat, iar acum se află în comă.

