Parchetul European a destructurat o grupare din România care a înființat 10 firme pe numele unor tineri defavorizați

Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat, marți, că a fost declanșată o anchetă ”privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat de UE pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați”.

Parchetul European condus de Laura Codruța Kovesi a destructurat o grupare din Vrancea care a înființat 10 firme pe numele unor tineri defavorizați pentru a obține ilegal fonduri europene. Tinerii nu știau că sunt proprietari de afaceri europene, iar gruparea a obținut de pe urma lor un sfert de milion de euro.

”În cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) la Iași (România), în această dimineață au fost efectuate douăzeci și cinci de percheziții domiciliare în orașul Focșani și în județul Vrancea, ca parte a unei anchete privind o presupusă fraudă legată de un proiect finanțat de UE pentru sprijinirea planurilor de afaceri ale tinerilor defavorizați, potrivit stirileprotv.ro.

Opt persoane au fost aduse la sediul EPPO din Iași pentru a fi informate cu privire la statutul lor de suspecți.

Ancheta, susținută de structura de sprijin a EPPO din România

Ancheta, susținută de structura de sprijin a EPPO din România, Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Vrancea și Inspectoratul Județean de Jandarmerie Vrancea, a relevat că un grup de persoane a fost implicat într-o presupusă schemă de fraudă legată de un proiect în valoare de 250.000 euro (1.227.476 lei) finanțat din fonduri nerambursabile ale UE din Programul operațional Capitalul uman, care sprijină planurile de afaceri pentru întreprinderi nou înființate de tineri defavorizați”, a transmis Parchetul European, într-un comunicat pentru Știrile ProTV.

Suspecții controlau o rețea de zece întreprinderi înființate pe numele unor tineri defavorizați

Conform probelor, suspecții controlau o rețea de zece întreprinderi înființate pe numele unor tineri defavorizați pentru a obține în mod fraudulos subvenții europene.



Zece tineri, cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, cu condiții de viață precare și un nivel scăzut de școlarizare, au fost identificați și coordonați pentru a participa la cursuri de antreprenoriat și pentru a înființa oficial companii. Aceste companii au semnat apoi contracte de subvenționare cu un partener de proiect, o mare companie din Focșani, în timp ce tinerii fondatori nu erau în mare parte conștienți de natura pur formală a afacerilor.

Pentru a crea o aparență de legalitate, au fost întocmite documente false care să ateste activități economice care nu au avut loc niciodată, inclusiv plăți fictive către angajați, achiziții fictive și contracte de închiriere false, ceea ce a permis grupului să acceseze în mod abuziv fondurile europene.

Au fost efectuate 25 de percheziții domiciliare

În cadrul anchetei în curs, au fost efectuate douăzeci și cinci de percheziții domiciliare în orașul Focșani și în județul Vrancea. Zece proprietăți, inclusiv case și terenuri, în valoare de aproximativ 300 000 EUR, au fost confiscate, iar conturile bancare ale celor zece suspecți au fost înghețate.

Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la dovedirea vinovăției lor în fața instanțelor române competente.

EPPO este parchetul public independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.

