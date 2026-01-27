DIICOT: Un rezident din Rusia a plănuit sabotaje în România

Un rezident din Rusia plănuia sabotaje pe teritoriul României, incendierea unor autobuze în Cehia și tentativele de atac terorist pe teritoriul Lituaniei, toate sunt acțiuni planificate, este concluzia unei echipe comune de anchetă, constituită la inițiativa DIICOT.

DIICOT a transmis, marți, într-un comunicat de presă, detalii noi despre cazul lui Murillo Diosa Luis Alfonso, un columbian care intenționa să arunce în aer obiective strategice din România, la instigarea unei persoane rezidente în Rusia. Acesta a fost condamnat definitiv în septembrie 2025 de Înalta Curte de Casație și Justiție la șase ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, potrivit Agerpres.

Rezidentul din Rusia a recrutat și alte persoane pentru acte de sabotaj și atacuri teroriste în Cehia și Lituania

În urma extinderii cercetărilor, DIICOT a descoperit că rezidentul din Rusia care l-a instigat pe columbian a recrutat și alte persoane pentru acte de sabotaj și atacuri teroriste în Cehia și Lituania.

„Pe parcursul cercetărilor efectuate de către procurorii DIICOT – Structura Centrală a reieșit faptul că inculpatul (condamnat definitiv la data de 22.09.2025) a acționat la instigarea unui suspect, cetățean străin rezident în Federația Rusă, care a recrutat și alte persoane ce au acționat sau urmau să acționeze și pe teritoriile altor state. Astfel, la inițiativa României, sub egida EUROJUST, în luna martie 2025, s-a constituit o echipă comună de anchetă împreună cu Cehia, Polonia și Lituania“, spune DIICOT într-un comunicat de presă.

În urma cooperării internaționale și pe baza probatoriilor administrate, în luna iunie 2025, Tribunalul Municipal din Praga a condamnat la pedeapsa de opt ani de închisoare un alt cetățean columbian, care la data de 06.06.2024 a incendiat mai multe autobuze aflate într-un garaj din capitala Cehiei.

Autoritățile judiciare lituaniene au dispus trimiterea în judecată a 6 inculpați

De asemenea, în luna ianuarie 2026, autoritățile judiciare lituaniene au dispus trimiterea în judecată a 6 inculpați acuzați de constituirea unui grup terorist organizat, finanțare a unor activități teroriste și două tentative de atac terorist comise în luna septembrie 2024.

‘Activitatea echipei comune de anchetă a reliefat că toate aceste acte au fost săvârșite de inculpați ce au fost conectați la aceiași organizatori, au utilizat aceleași metode și au acționat pentru un obiectiv comun. Activitățile judiciare de pe teritoriul României au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală și ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații’, precizează DIICOT.

Murillo Diosa Luis Alfon a efectuat stagiul militar în cadrul forțelor armate columbiene, fiind instruit în activități de culegere de informații, cercetare – documentare. El s-a deplasat pe teritoriul României în luna iulie 2024, cu intenția de a comite acte de diversiune, la instigarea unei persoane din Rusia.

Columbianul intenționa să arunce în aer obiective situate în proximitatea unui complex din județul Ilfov unde se aflau un depozit de deșeuri reciclabile, precum și două sonde de extracție a petrolului și o stație de reglare/măsurare gaze naturale.

A fost prins și reținut la timp de polițiști, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

