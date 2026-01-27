Agenția Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie

Agenția de evaluare financiară Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie. Mizăm, în viitor, nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor și a calificativului de țară, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, după întâlnirea cu reprezentații agenției care a avut loc marți dimineața, la Guvern.

„Fitch va publica anunțul privind evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor și ne așteptăm la o nouă confirmare a credibilității dobândite în ultimele 6 luni. Așa cum am mai subliniat: mizăm în viitor nu doar pe menținerea ratingului, ci pe îmbunătățirea performanțelor și a calificativului de țară“, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Au fost prezentate măsurile care au permis corecția deficitului bugetar

În cadrul întâlnirii la Guvern, au fost prezentate măsurile care au permis corecția deficitului bugetar pentru anul trecut, care s-a situat la 7,65% din PIB, sub ținta de 8,4%, potrivit Agerpres.

„Am subliniat faptul că reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investițiilor, prin disciplină bugetară și decizii coerente în a doua parte a anului. Am discutat, de asemenea, despre perspectivele economice și fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanțărilor europene – PNRR și mecanismul SAFE – în susținerea investițiilor publice și în reducerea costurilor de finanțare ale statului.

Dialogul a confirmat încrederea investitorilor în direcția economică a României

Aceste instrumente sunt foarte importante pentru menținerea ritmului de dezvoltare și pentru consolidarea stabilității financiare. Dialogul a confirmat încrederea investitorilor în direcția economică a României, bazată pe măsuri credibile, reforme clare și predictibilitate. Continuăm acest parcurs cu obiectivul de a întări stabilitatea macroeconomică și de a crea condiții mai bune pentru economie și pentru oameni“, a mai precizat Alexandru Nazare.

La discuțiile cu reprezentanții agenției de evaluare financiară au participat premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României

Potrivit unui comunicat al Guvernului, întrevederea a avut loc în cadrul procesului de evaluare periodică a evoluțiilor economice și fiscale ale României.

În luna august a anului trecut, Fitch a decis să mențină ratingul suveran al României la nivelul BBB minus, cu perspectivă negativă.

