Deficitul bugetar a scăzut la 7,65% din PIB, în 2025. Explicații de la Finanțe

Execuţia bugetului general consolidat în anul 2025 s-a încheiat cu un deficit cash de 146,03 miliarde lei, respectiv 7,65% din PIB, în scădere cu 1 punct procentual faţă de deficitul înregistrat în anul 2024, de 8,67% din PIB, a anunţat, marţi, Ministerul Finanţelor, potrivit Agerpres.

Potrivit Ministerului Finanțelor, datele financiare confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul bugetar fiind redus comparativ cu anul precedent, în condiţiile unei creşteri a veniturilor şi direcţionării resurselor către investiţii record finanţate masiv din fonduri europene nerambursabile.

„Datele financiare confirmă eficiența măsurilor adoptate de Guvernul României, deficitul bugetar fiind redus comparativ cu anul precedent, în condițiile unei creșteri a veniturilor și direcționării resurselor către investiții record finanțate masiv din fonduri europene nerambursabile.

Veniturile bugetului general au însumat 662,70 mld lei în anul 2025, în creștere cu 15,3% față de anul 2024. (…) Cheltuielile, în sumă de 808,73 mld lei, au fost gestionate cu o disciplină riguroasă, în special în semestrul al doilea”, se arată în comunicatul ministerului.

„Rezultatele execuției bugetare pe anul 2025 marchează o închidere de an caracterizată prin investiții masive finanțate din fonduri nerambursabile, dublate de disciplină fiscală. Am reușit să reducem deficitul cash cu un punct procentual, asigurând în același timp sume record pentru investiții și am onorat angajamentele salariale în sectoare critice precum Sănătatea, plata concediilor medicale și pentru medicamente.

Am reușit, totodată, inversarea structurii finanțării investițiilor, prin creșterea ponderii celor finanțate din fonduri europene, în raport cu cele din fonduri naționale. Această performanță este rezultatul direct al măsurilor administrative ferme luate în a doua parte a anului și al renegocierii PNRR, prin care am mutat o serie de proiecte din componeta de împrumut în cea de grant”, a explicat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.