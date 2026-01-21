MAE: Nu există victime de cetățenie română în accidentul feroviar din Catalonia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat că, până în prezent, nu există victime de cetățenie română în accidentul feroviar din Catalonia.

„Până la acest moment nu sunt raportați cetățeni români între victime (răniți) și nici nu au fost primite solicitări consulare la Consulatul General al Romaniei la Barcelona sau pe numerele de urgență“, transmite MAE, care adaugă că este în legătură cu autoritățile spaniole.

Un accident feroviar a avut loc marți seară în Catalonia, în nord-estul Spaniei, când un tren suburban a lovit resturile unui zid de sprijin care se prăbușise peste calea ferată, a transmis AFP. O persoană a murit și patru au fost rănite.

„Sunt patru răniți grav și o persoană care a murit“, a declarat jurnaliștilor șeful operațiunilor de intervenție ale pompierilor catalani, Claudi Gallardo.

„Un zid de sprijin s-a prăbușit peste calea ferată“

Potrivit Rodalies de Catalunya, operatorul feroviar public din regiune, persoana decedată era mecanicul de locomotivă.

„Un zid de sprijin s-a prăbușit peste calea ferată, provocând un accident care a implicat un tren de pasageri“ în orașul Gelida, la aproximativ 40 de kilometri de Barcelona, relatase anterior Protecția Civilă pe X. Serviciile de urgență au luat în îngrijire 37 de persoane, majoritatea călătorind în vagonul din față, care a fost cel mai grav avariat, a precizat Gallardo.

Prăbușirea zidului a fost cauzată de o furtună

Administratorul rețelei feroviare naționale Adif a explicat că prăbușirea zidului a fost cauzată de o furtună și de ploile abundente care au afectat o mare parte a regiunii.

Pe X, el a adăugat că circulația a rămas suspendată pe liniile suburbane „din cauza efectelor furtunii asupra infrastructurii“.

Acest nou accident a avut loc în timp ce Spania este încă sub șocul tragediei care s-a produs duminică în Andaluzia, în sudul țării, unde ciocnirea a două trenuri de mare viteză a provocat moartea a 42 de persoane.

