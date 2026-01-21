Antonio Costa și Ursula von der Leyen, mesaj de forță și unitate a Uniunii Europene în plenul PE

Mesaj de forță și unitate transmis miercuri de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul PE, afirmând că UE se va apăra în fața oricărei coerciții și că Europa este pregătită să acționeze, dacă va fi necesar, dând dovadă de hotărâre.



„Suntem gata să ne apărăm pe noi, statele membre, cetățenii, companiile, împotriva oricărei forme de coerciție. Și Uniunea Europeană are puterea și instrumentele să facă acest lucru“, a declarat miercuri președintele Consiliului European, Antonio Costa, în discursul său din plenul PE.



„Nu putem accepta ca legea celui mai puternic să prevaleze în fața drepturilor celui mai slab. Pentru că regulile internaționale nu sunt opționale. Iar alianțele nu pot fi reduse la o secvență de tranzacții“, a mai spus Costa.

„Nu putem accepta încălcări ale legii internaționale nicăieri“

„Nu putem accepta încălcări ale legii internaționale nicăieri, indiferent dacă este vorba despre Ucraina, Groenlanda, America Latină, Africa, Gaza“, a mai avertizat președintele Consiliului European.

„În 2025 ne-am concentrat pe Europa apărării. Acum lucrăm neîncetat astfel încât să ajungem la rezultate, să investim mai bine, să ne consolidăm industria de apărare. Însă securitatea nu poate fi sporită numai prin mai multă cooperare în apărare și doar atât“, a atras el atenția.

Nu în ultimul rând, el a reiterat în PE mesajul că, ‘în loc de taxe vamale, UE oferă parteneriate, în loc de sfere de influență, UE oferă sfere de prosperitate’.

Ursula von der Leyen a îndemnat Europa să rupă cu „prudența sa tradițională“

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat la rândul ei Europa să rupă cu ‘prudența sa tradițională’ în fața provocărilor unei lumi „din ce în ce mai anarhice“ și definite de „putere brută“.

„Trăim acum într-o lume definită de putere brută, fie că este economică sau militară, tehnologică sau geopolitică“, a spus șefa executivului UE, evocând situațiile din Arctica și Groenlanda, bombardamentele intensificate din Ucraina sau tensiunile din Orientul Mijlociu și în regiunea Indo-Pacifică.

Tensiunile între UE și Europa nu vor face decât să-i încurajeze pe adversarii comuni

În ceea ce privește Groenlanda, ea a afirmat că tensiunile între UE și Europa nu vor face decât să-i încurajeze pe adversarii comuni, a spus președinta CE.

„Suntem la o răscruce. Bineînțeles, Europa privilegiază mereu dialogul și soluțiile, dar este pe deplin pregătită să acționeze, dacă va fi necesar, fără a întârzia, în mod unit și dând dovadă de hotărâre“, a adăugat ea.

În același timp, ea a pledat pentru ca UE să accelereze demersul de a-și dezvolta independența pentru a se apăra într-o lume în schimbare rapidă.

„În această lume tot mai anarhică, Europa are nevoie de propriile pârghii de putere“, a spus ea.

„Le cunoaștem: o economie puternică, o piață unică și o bază industrială înfloritoare, o capacitate puternică de inovare și tehnologică, societăți unite și mai presus de toate o capacitate reală de a ne apăra pe noi înșine“, a pledat Ursula von der Leyen.

Şefa CE a dat un mesaj de susținere a Ucrainei

Nu în ultimul rând, șefa CE a dat un mesaj de susținere a Ucrainei, în contextul în care atacurile Rusiei se intensifică.

„În domeniul securității este necesar mai mult ca oricând să ne concentrăm asupra Ucrainei. Negocierile de pace sunt în curs și recunoaștem eforturile pe care le face SUA. Dar pe măsură ce aceste eforturi se intensifică și atacurile iau amploare vom sprijini Ucraina până când se va ajunge la o pace justă și de durată“, a dat ea asigurări în discursul susținut în fața europarlamentarilor.

