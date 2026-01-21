Beneficiile congelării pâinii pentru sănătate

Păstrarea pâinii în congelator poate face mai mult decât să-i prelungească termenul de valabilitate, potrivit experților în nutriție și cercetărilor recente, scrie HuffPost.

Congelarea pâinii poate îmbunătăți digestia și reduce impactul asupra glicemiei prin creșterea amidonului rezistent, cu beneficii reale pentru sănătate.

Acest proces poate modifica subtil modul în care pâinea influențează digestia, nivelul zahărului din sânge și sănătatea intestinală, oferind avantaje dincolo de simpla comoditate.

Cheia constă într-un proces natural numit retrogradarea amidonului. În timpul coacerii, amidonul din pâine devine mai ușor de digerat. Pe măsură ce pâinea se răcește, este congelată și apoi decongelată, o parte din acest amidon se reorganizează într-o formă numită amidon rezistent. Acest tip de amidon este mai greu de descompus de organism și se comportă similar fibrelor alimentare.

Specialiștii explică faptul că amidonul rezistent este absorbit mai lent sau deloc în intestinul subțire. În schimb, ajunge în colon, unde susține o digestie mai sănătoasă. Congelarea favorizează această transformare și păstrează textura pâinii mai bine decât refrigerarea, care tinde să o usuce rapid.

Deoarece amidonul rezistent nu este transformat rapid în glucoză, pâinea congelată și apoi decongelată poate avea un indice glicemic mai scăzut decât pâinea proaspătă.

Studiile sugerează că procesul de congelare, decongelare și chiar prăjire ulterioară poate reduce semnificativ creșterile bruște ale glicemiei, comparativ cu feliile proaspăt coapte. Acest efect poate fi deosebit de util pentru persoanele cu rezistență la insulină sau diabet de tip 2.

Absorbția mai lentă a carbohidraților ajută la prevenirea variațiilor mari ale glicemiei și insulinei, susținând un nivel de energie mai stabil pe parcursul zilei.

Îmbunătățește sănătatea intestinală

Amidonul rezistent joacă un rol important și în sănătatea intestinului. Odată ajuns în colon, acesta este fermentat de bacteriile benefice, care produc acizi grași cu lanț scurt, inclusiv butirat. Acești compuși hrănesc celulele colonului, reduc inflamația și contribuie la menținerea barierei intestinale. Cercetări recente sugerează că acești acizi grași pot influența și hormonii care reglează apetitul, asociați cu senzația de sațietate. Deși efectul este modest, experții spun că poate sprijini controlul apetitului într-o alimentație echilibrată.

Același proces se aplică și altor alimente bogate în amidon, precum orezul, pastele și cartofii. Gătirea, răcirea și reîncălzirea lor pot reduce impactul asupra glicemiei. Totuși, specialiștii subliniază că porțiile și calitatea generală a dietei rămân esențiale.

Cum alegi pâinea pentru o alimentație mai sănătoasă

Congelarea funcționează cel mai bine atunci când este combinată cu alegeri nutritive. Pâinea integrală, cea din cereale încolțite sau cea cu semințe oferă mai multe fibre, iar un conținut redus de zahăr ajută la menținerea unui nivel mai sănătos al glicemiei.

Congelarea acestor tipuri de pâine poate amplifica beneficiile fără a afecta gustul sau textura. Deși congelarea pâinii nu este o soluție miraculoasă, experții spun că poate fi un pas simplu și practic către un consum mai sănătos de carbohidrați.

