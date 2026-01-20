Oregano, beneficii surprinzătoare pentru sănătate

Oregano aduce savoare preparatelor culinare, dar poate prezenta și anumite beneficii pentru sănătate, datorită proprietăților sale antiinflamatorii, antioxidante și antimicrobiene. Uzul medical poate varia între afecțiuni precum crampele și diabetul, dar și reducerea riscului de apariție a cancerului.

Oregano este înrudit cu maghiranul – ca urmare, uneori mai este cunoscut sub denumirea de maghiran sălbatic. Este o plantă perenă, dar, în zonele cu un climat mai rece poate fi plantă anuală, deoarece suportă cu greu condițiile specifice iernii. Oregano este plantată la începutul primăverii și poate atinge înălțimi cuprinse între 20 și 80 de centimetri.

Oregano are o aromă puternică. Poate fi găsit sub formă proaspătă, uscată sau de ulei, toate prezentând beneficii medicale semnificative.

Deși, în general, este folosit în proporții mici, oregano prezintă o serie de nutrienți importanți. O linguriță de oregano uscat poate oferi organismului 8% din doza recomandată zilnică de vitamina K, potrivit sfatulmedicului.ro.

Bogat în antioxidanți

Oregano este bogat în antioxidanți, compuși chimici ce ajută la lupta împotriva afecțiunilor cauzate de radicalii liberi din corp. Acumularea unor cantități mari de radicali liberi poate duce la boli precum cancerul sau cele de inimă. Oregano și uleiul de oregano sunt bogați în antioxidanți. Uleiul de oregano, în mod special, este bogat în carvacrol și timol, doi antioxidanți ce pot preveni afectarea asupra celulelor cauzată de radicalii liberi. În combinație cu alte alimente bogate în antioxidanți, precum fructele și legumele, oregano ar putea reprezenta o doză consistentă de antioxidanți ce contribuie la sănătatea ta.

Proprietăți antibacteriene

Oregano dispune de anumiți compuși cu puternice proprietăți antibacteriene. Un studiu a arătat că uleiul esențial de oregano a oprit dezvoltarea de Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa, două tipuri de bacterii care pot duce la infecții. Un alt test a demonstrat că oregano poate fi eficient împotriva a 23 de specii de bacterii.

Neutralizează radicalii liberi și ce pot ajuta în prevenirea cancerului

Oregano dispune de mulți nutrienți, compuși ce neutralizează radicalii liberi și ce pot ajuta în prevenirea cancerului. Unele teste de laborator au arătat că oregano și compușii săi pot ucide celulele canceroase. Un astfel de test ce urmărea tratarea cancerului de colon la oameni, folosind extract de oregano, a descoperit că acesta ar putea opri dezvoltarea celulelor canceroase și chiar uciderea lor. Trebuie menționat, însă, că astfel de teste nu au fost realizate încă pe oameni, pentru a putea determina, cu adevărat, efectele sale.

Protecție împotriva unor viruși

Pe lângă lupta cu bacteriile, unele teste de laborator par să sugereze că oregano și compușii săi chimici ar putea să ofere protecție și împotriva unor viruși. În mod special se remarcă timolul și carvacrolul. Într-un test de laborator, carvacrolul a reușit să inactiveze norovirusul, o infecție virală care provoacă diaree, greață și dureri de stomac, la doar o oră de la aplicarea tratamentului.

Deși aceste rezultate sunt promițătoare, trebuie realizate mai multe studii pe oameni pentru a putea trage o concluzie corectă.

Carvacrolul, ce poate fi găsit și în oregano, are proprietăți antiinflamatorii. Într-un studiu pe animale, carvacrolul a redus inflamația din lăbuțele șoriceilor cu până la 57%. Un alt studiu pe animale a demonstrat că amestecul dintre uleiurile esențiale de cimbru și oregano a contribuit la reducerea inflamațiilor în cazul șoarecilor ce aveau colită sau colonul inflamat. Din nou, și în acest caz, sunt necesare mai multe teste realizate pe oameni.

Contraindicații pentru consumul de oregano

Indiferent dacă este consumat sub formă de plantă, ulei ori supliment, oregano nu ar trebui să prezinte un risc pentru majoritatea oamenilor. Cu toate acestea, ar trebui să ceri sfatul medicului înainte de a lua orice nou supliment, în mod special dacă ai o afecțiune medicală sau urmezi deja un tratament.

Este recomandat să eviți produsele cu oregano cu până la două săptămâni înainte de o intervenție chirurgicală, deoarece poate mări riscul de sângerare. Pentru băile cu abur este recomandat să diluezi uleiul esențial pentru a evita apariția iritațiilor pielii.

De asemenea, oregano ar putea afecta abilitatea organismului de a absorbi cupru, fier și zinc. În plus, planta ar putea să joace un rol în scăderea glicemiei.

În cazul în care prezinți alergii la plante ce aparțin de familia Lamiaceae, care include oregano, busuioc, levănțică, mentă și salvie, ar trebui să ai grijă, deoarece poți dezvolta o reacție alergică și la această plantă.

