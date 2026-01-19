Cum să mănânci tradițional, dar fără să-ți afectezi sănătatea

Mâncarea tradițională românească e delicioasă, dar bogată în grăsimi și calorii. Specialiștii recomandă să combinăm tradiția cu echilibrul, pentru o viață mai sănătoasă și prevenirea bolilor cronice.

Românii adoră mesele îmbelșugate și mâncarea tradițională, însă excesele de grăsimi, dulciuri și alcool combinat cu lipsa mișcării pot duce la probleme serioase de sănătate: obezitate, diabet, boli cardiovasculare, cancer sau osteoporoză. Deficiențele de vitamine și minerale sunt, de asemenea, frecvente, mai ales la copii, femei și vârstnici.

Piramida alimentară: baza unei vieți sănătoase

Societatea de Nutriție din România recomandă un consum echilibrat din toate grupele alimentare:

Cereale, pâine, orez, paste: 6–11 porții/zi

6–11 porții/zi Legume și vegetale: 3–5 porții/zi

3–5 porții/zi Fructe: 2–4 porții/zi

2–4 porții/zi Lapte și derivate: 2–3 porții/zi

2–3 porții/zi Carne, ouă, pește: 2–3 porții/zi

O înțelegere corectă a porțiilor este esențială pentru a preveni excesele calorice.

Opțiuni sănătoase pentru români

Alimentația sănătoasă nu înseamnă renunțarea la mâncarea tradițională, ci consumul moderat și echilibrat. Alte opțiuni recomandate:

Produse bio, crescute natural, fără hormoni sau antibiotice,

Aprovizionarea direct de la producătorii locali,

Prepararea alimentelor acasă, evitând fast-food-ul și produsele procesate.

Sfaturi pentru un stil de viață sănătos

Bucură-te de plăcerea de a mânca sănătos,

Consumă alimente variate și bogate în fibre,

Menține greutatea corporală sub control,

Limitează alimentele procesate și bogate în zahăr,

Redu consumul de alcool sau evită-l,

Echilibrează aportul alimentar cu activitatea fizică.

Citește și: Jennifer Lawrence: „Am pierdut rolul lui Tarantino pentru că nu eram suficient de frumoasă”