Jennifer Lawrence: „Am pierdut rolul lui Tarantino pentru că nu eram suficient de frumoasă”

De Mariana BUTNARIU
Jennifer Lawrence a participat la cea de-a 35-a ediție a Premiilor Gotham Film, desfășurată pe Cipriani Wall Street în New York, pe 1 decembrie 2025
Câștigătoarea Oscarului, Jennifer Lawrence, a dezvăluit într-un podcast că nu a fost distribuită în „Once Upon a Time… in Hollywood” pentru că oamenii considerau că nu se potrivește fizic pentru rolul Sharon Tate.

Deși a strălucit în „Jocurile Foamei” și „X-Men”, Jennifer Lawrence a pierdut cel puțin un rol major în filme de top din cauza aspectului său fizic. Actrița a povestit că nu a fost aleasă pentru drama lui Quentin Tarantino din 2019, „Once Upon a Time… in Hollywood”, deoarece oamenii spuneau că nu era suficient de frumoasă pentru a o interpreta pe Sharon Tate.

Tarantino și „Cei opt odioși”

În trecut, regizorul a fost interesat să o distribuie pe Lawrence în „Cei opt odioși”, dar aceasta era ocupată cu promovarea francizei „Jocurile Foamei”. Ulterior, ea a fost luată în calcul pentru rolul lui Squeaky, o adepta a lui Charles Manson, dar în final rolul a mers la Dakota Fanning.

Reacții și standarde de frumusețe

Margot Robbie a primit rolul lui Sharon Tate, apreciată de sora victimei pentru frumusețea și comportamentul asemănător cu al actriței reale. Lawrence a comentat cu sinceritate că internetul și „poveștile spuse de alții” au contribuit la percepția că nu ar fi fost potrivită fizic.

O carieră marcată de succes, dar și de frustrări

În podcast, Lawrence a menționat și că a dat probe pentru „Amurg”, dar nu a primit rolul, crezând că a fost din cauza aspectului său, potrivit CNN. În ciuda acestor situații, actrița rămâne una dintre cele mai respectate vedete de la Hollywood, continuând să atragă proiecte importante.

