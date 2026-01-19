(VIDEO) Cel puțin 39 de morți în coliziunea dintre două trenuri în Spania

Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața, iar zeci au fost rănite grav după ce două trenuri s-au ciocnit frontal în sudul Spaniei. Accidentul, produs în apropiere de Córdoba, este considerat cel mai grav de acest tip din ultimul deceniu

Accidentul a avut loc în localitatea Adamuz, lângă orașul Córdoba, după ce un tren care se îndrepta spre Madrid a deraiat și a pătruns pe linia opusă, intrând în coliziune cu un alt tren care circula din sens contrar.

Potrivit operatorului feroviar Adif, incidentul s-a produs la ora locală 19:45, pe o porțiune dreaptă de cale ferată, la aproximativ o oră după plecarea trenului din Málaga.

Sute de pasageri, zeci de răniți

Aproximativ 400 de pasageri și membri ai personalului se aflau la bordul celor două trenuri. Cel puțin 73 de persoane au fost transportate la spital, dintre care 24 se află în stare gravă. Printre răniți se numără și patru copii, potrivit serviciilor de urgență din Andaluzia, potrivit BBC.

Imagini dramatice și intervenție dificilă

Forța impactului a fost atât de mare încât mai multe vagoane s-au răsturnat, iar altele au fost aruncate într-un terasament. Echipele de salvare au întâmpinat dificultăți majore din cauza epavelor contorsionate.

„A trebuit să scoatem o persoană decedată pentru a ajunge la cineva viu. Este o muncă extrem de grea”, a declarat șeful pompierilor din Córdoba, Francisco Carmona.

Martori: „S-a simțit ca un cutremur”

Un jurnalist RTVE aflat într-unul dintre trenuri a descris momentul impactului ca pe un cutremur. Alți pasageri au povestit scene de panică, cu oameni răniți care strigau după ajutor medical.

„Erau oameni care țipau și strigau după medici”, a spus José, un pasager care călătorea spre Madrid, potrivit BBC.

Tren de mare viteză, anchetă în desfășurare

Trenul implicat în accident era un Freccia 1000, capabil să atingă viteze de până la 400 km/h. Ministrul spaniol al Transporturilor, Óscar Puente, a descris incidentul drept „extrem de ciudat” și a anunțat declanșarea unei anchete.

„Toți experții consultați sunt uluiți de ceea ce s-a întâmplat”, a declarat ministrul.

