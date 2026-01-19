-6.7 C
(VIDEO) Polițiștii din Craiova vin în ajutorul persoanelor vulnerabile în zilele geroase

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Când frigul devine un pericol real pentru viață, polițiștii și autoritățile lucrează împreună pentru a proteja persoanele fără adăpost din Craiova. În proximitatea gării, oamenii au primit hrană caldă, adăpost și îngrijiri speciale.

În aceste zile cu temperaturi foarte scăzute, Secția Regională de Poliție Transporturi Craiova a desfășurat acțiuni împreună cu Direcția Generală de Asistență Socială. Au identificat și ajutat persoanele fără adăpost din municipiu.

Adăpost și hrană caldă pentru cei în nevoie

Persoanele găsite în apropierea Gării din Craiova au fost conduse la un centru de asistență socială. Aici au primit hrană caldă, adăpost sigur și sprijin specializat.

Polițiștii reamintesc că sprijinirea celor aflați în dificultate este o responsabilitate comună și fac apel către cetățeni. Dacă observați persoane expuse riscurilor generate de frig, sesizați imediat autoritățile competente.

