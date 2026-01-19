Trump își testează limitele puterii: Minnesota se opune, iar tensiunile ating un punct critic

Proteste de stradă, agenți federali nemarcați, focuri de armă și amenințări cu intervenția militară. Minnesota a devenit scena unei confruntări directe între administrația Trump și un stat condus de democrați, pe fondul celei mai dure campanii de represiune a imigrației din istoria recentă a SUA.

Soldați pregătiți pentru desfășurare

Aproximativ 1.500 de soldați ar putea fi desfășurați în Minnesota, pe fondul protestelor continue împotriva acțiunilor agenției americane pentru Imigrație și Vamă (ICE). Administrația Trump susține că vizează „cei mai răi dintre cei mai răi”, însă activiștii locali avertizează că sunt reținuți inclusiv migranți fără cazier judiciar și cetățeni americani.

Orașele Gemene, în stare de tensiune

În Minneapolis și St. Paul, străzile au devenit un câmp de luptă simbolic între autoritatea federală și comunitățile locale. Locuitorii patrulează cartierele, identifică agenți ICE în mașini nemarcate și îi filmează pentru a-i trage la răspundere.

Sunshine, o activistă care a cerut să i se protejeze identitatea, spune că face acest lucru „pentru a-și proteja vecinii” și pentru a împiedica rețineri pe care le consideră abuzive.

Proteste, gaze lacrimogene și decizii judiciare

Protestele din fața clădirii federale din Minneapolis s-au intensificat, iar autoritățile au folosit gaze lacrimogene și spray cu piper pentru dispersarea mulțimilor. Un judecător federal a decis însă că agenții ICE nu pot aresta sau agresa protestatarii pașnici, inclusiv pe cei care monitorizează operațiunile.

Împușcături și versiuni contradictorii

Tensiunile au crescut dramatic după moartea lui Renée Good, o femeie de 37 de ani împușcată mortal de un agent ICE. Administrația Trump susține că a fost vorba de autoapărare, în timp ce oficialii locali afirmă că victima nu reprezenta un pericol. FBI investighează cazul, însă autoritățile statului spun că li s-a refuzat accesul la probe.

Un al doilea incident armat a avut loc la scurt timp, implicând un ofițer federal și un bărbat acuzat că ar fi atacat cu o lopată, o versiune contestată de familia acestuia.

Imigrația, miza politică

Minnesota este unul dintre principalele state vizate de campania de deportări promisă de Trump, o inițiativă populară în rândul bazei sale electorale. În orașele conduse de democrați, însă, operațiunile au generat o reacție puternică și proteste masive.

Statul găzduiește cea mai mare comunitate de imigranți somalezi din SUA, majoritatea cetățeni americani, comunitate vizată frecvent de retorica dură a președintelui.

Amenințarea Legii Insurecției

Donald Trump a amenințat că va invoca Legea Insurecției, care permite desfășurarea armatei pe teritoriul SUA pentru aplicarea legii. În paralel, Departamentul de Justiție a deschis anchete penale împotriva guvernatorului Tim Walz și a primarului din Minneapolis, acuzați că ar fi obstrucționat operațiunile federale.

Walz a acuzat administrația federală că „armează sistemul judiciar împotriva adversarilor politici”.

O comunitate care refuză să tacă

În ciuda intimidărilor și confruntărilor directe cu agenți înarmați, activiștii spun că nu vor renunța. „Nu sunt plătită”, spune Sunshine. „Fac asta pentru că îmi iubesc vecinii. Trebuie să ne protejăm unii pe alții.”

Minnesota pare prinsă într-o criză care se adâncește, în timp ce președintele SUA își împinge tot mai departe limitele puterii executive.

